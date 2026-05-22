16 mai, Londres : 250 000 manifestants pour la Palestine

|Samedi 16 mai, une semaine après les élections municipales qui ont vu l’effondrement des travaillistes et des conservateurs et la montée du parti d’extrême droite Reform UK, les organisations se battant contre le génocide à Gaza avait convoqué une manifestation pour le 78e anniversaire de la Nakba, l’expulsion des Palestiniens de leurs terres. Le militant d’extrême droite Tommy Robinson avait aussi convoqué une manifestation, et le gouvernement Starmer a décidé d’accorder le centre de Londres à ce dernier, repoussant les manifestants pro-palestiniens en périphérie. Cette manifestation a pris un caractère de démonstration de force contre l’extrême droite. Une délégation de trois députés représentant le groupe parlementaire LFI était présente et a pris la parole. Nous publions un article de Lindsey German lu sur le site de Counterfire.
Le pseudo-Führer en sueur et dopé à la cocaïne, Tommy Robinson, a présidé samedi à l’un des plus grands fiascos fascistes depuis le putsch de la Brasserie2. Un rassemblement (…)
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