16 mai, Londres : 250 000 manifestants pour la Palestine

Le pseudo-Führer en sueur et dopé à la cocaïne, Tommy Robinson, a présidé samedi à l’un des plus grands fiascos fascistes depuis le putsch de la Brasserie . Un rassemblement (…)

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