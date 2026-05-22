A Livry-Gargan (93), syndicalistes et militants insoumis réunis contre la guerre

Mardi 12 mai, une réunion publique contre la guerre s’est tenue à Livry-Gargan à l’initiative de Jérôme Legavre, député LFI et militant du POI. Autour de lui, étaient présents et sont intervenus : Kamel Brahmi, secrétaire général de l’union départementale CGT de Seine-Saint-Denis, Olivier Varnet, médecin et membre du syndicat national FO des médecins (SNMH FO), Isabelle Lacroix, parent d’élèves et coprésidente de la FCPE 93, Leïla Bousteila, conseillère municipale LFI de Livry-Gargan. Devant une centaine de présents, ces militants ont dialogué sur les moyens à mettre en œuvre pour stopper la marche à la guerre.

Dans son intervention, Jérôme Legavre, député LFI et militant du POI, a appelé à « stopper cette logique qui conduit l’humanité à la barbarie et au chaos. Parce que la politique de ce système, de ces gouvernements, c’est d’alimenter cette spirale infernale. Les peuples, eux, ne veulent pas de la guerre. Pour enrayer cette course à l’abîme, l’issue, c’est la mobilisation des peuples ». Il est revenu sur les mobilisations contre le génocide à Gaza, saluant notamment celle des dockers de Gênes, qui ont fait grève pour refuser de charger les cargos à destination d’Israël. « Il y a quelques jours, j’étais avec des militants, notamment de Guerre à la guerre et des syndicalistes, pour bloquer Thales à Gennevilliers. Ce genre d’initiatives, même si elles peuvent apparaître modestes, sont en réalité extrêmement importantes. (…)