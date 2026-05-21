Russie : les armes des faibles

« Je ne suis évidemment pas le premier à te le dire. Mais il se passe clairement quelque chose en Russie. Cela se sent dans l’air. Tu marches dans la rue, tu prends le métro, tu t’arrêtes boire un café — et partout tu entends la même chose. » C’est le message qu’un camarade de Russie m’a envoyé récemment. De telles humeurs sont difficiles à mesurer par les sondages. Mais elles saisissent souvent le début des changements avec plus de justesse que les instituts d’opinion.

Le point faible du régime poutinien n’est pas là où la presse dominante occidentale le cherche. Ce n’est ni l’opposition libérale, ni les intrigues au sein du sommet dirigeant. La fissure est apparue plus bas : elle se manifeste dans le refus massif, souvent silencieux, de la société de servir la guerre.

Depuis 2024, au Kremlin, on était convaincu que le triomphe en Ukraine était inévitable. Moscou avait résisté aux sanctions, dominait sur le front et dans l’industrie militaire, disposait d’un avantage en ressources et semblait avoir le temps pour elle. La coalition occidentale se fragmentait, Donald Trump affichait sa volonté de rapprochement avec le Kremlin, tandis que l’Ukraine manquait d’argent, d’armes et d’hommes.

Mais au printemps 2026, l’attente de la victoire a brusquement laissé place au pressentiment d’une crise imminente.

Selon les chiffres officiels, le déficit du budget fédéral pour le premier trimestre 2026 a atteint 4 600 milliards de roubles (environ 46 milliards d’euros – Ndlr), alors que le plan annuel prévoyait 3 700 milliards. C’est davantage que l’ensemble des réserves de change liquides restantes, alors que l’année ne fait que commencer. Dans le même temps, Vladimir Poutine lui-même a reconnu que l’économie s’était contractée de 1,8 % depuis le début de l’année. Le « miracle militaro-keynésien » de trois ans, qui avait soutenu la croissance de 2023 à 2024, touche à sa fin.

Malgré cela, l’État continue d’augmenter les dépenses militaires. L’économie correspond de plus en plus exactement à une vieille formule : des canons plutôt que du beurre.

Depuis janvier – pour la deuxième fois depuis le début de la guerre – la TVA a été relevée. Les tarifs des services publics seront augmentés deux fois en 2026. La Banque centrale maintient un taux directeur prohibitif : il rend le crédit presque inaccessible aux petites et moyennes entreprises, mais soutient un rouble fort, indispensable pour acheter les composants importés, avant tout chinois, dont dépend l’industrie militaire. La machine de guerre reçoit les ressources au prix de l’asphyxie de l’économie civile.

Résultat : un nombre record de faillites et de fermetures de petites entreprises. Les travailleurs ainsi libérés se dirigent là où subsistent encore l’argent et les salaires stables : les entreprises du complexe militaro-industriel, financées directement par le budget. L’État transfère littéralement les ressources humaines et financières de la consommation vers la guerre.

Le déficit budgétaire catastrophique a contraint le pouvoir à engager des coupes. Les effectifs des administrations, des écoles et des hôpitaux sont réduits. Les projets de construction, d’infrastructures et d’aménagement urbain passent à la trappe.

Cela prive de revenus non seulement les travailleurs, mais aussi des milliers de fonctionnaires, de sous-traitants, de directeurs et d’entrepreneurs dépendants de l’État. Le mécontentement grandit jusque dans les couches loyales. Le chef des communistes du système a déjà averti du danger d’une nouvelle révolution comparable à celle de 1917. « Nous n’avons pas le droit de répéter cela ! », a-t-il déclaré .

Les citoyens et les petites entreprises tentent d’échapper à la pression fiscale en entrant dans l’économie grise. En réponse, l’État durcit le contrôle des virements, limite les opérations en cryptomonnaies et renforce les sanctions pour fraude fiscale. Quelle que soit l’efficacité réelle de ces mesures, elles élargissent les pouvoirs des forces de sécurité dans la sphère économique.

Le régime suit une logique simple : tout pour le front, tout pour la victoire. Mais l’entretien de la machine militaire affaiblit sa propre base sociale.

Et sur le front aussi, les problèmes s’accumulent.

Le rythme de l’offensive russe, qui durait depuis deux ans et demi, a fortement ralenti depuis janvier 2026. En février, l’armée ukrainienne a libéré pour la première fois depuis 2023 plus de territoire qu’elle n’en a perdu. Les pertes russes, à en juger par les publications des blogueurs pro-guerre , augmentent.

Un coup sérieux a été porté avec la désactivation, à la demande de l’Ukraine, des terminaux russes Starlink. Dans le même temps, Kyiv a renforcé ses positions dans le domaine des drones avec l’aide de ses alliés européens. L’extension de la « zone morte » en profondeur derrière le front a accru les pertes russes et réduit sensiblement l’importance de leur avantage numérique.

Épuisés par une guerre sans fin, les soldats désertent de plus en plus souvent : ils ne reviennent tout simplement pas de permission ou de l’hôpital. Des chercheurs indépendants estiment le nombre de déserteurs et d’insoumis à au moins 100 000 à 120 000 en quatre ans de guerre, dont plus de la moitié sur la seule dernière année. Tout indique que la dynamique continue de s’accélérer : fin avril, les autorités ont classifié les statistiques judiciaires relatives aux crimes militaires.

Dans le même temps, l’armée compense de plus en plus mal ses pertes. Selon les estimations de Janis Kluge, fondées sur les dépenses des budgets régionaux pour les primes à la signature des contrats, le nombre de nouvelles recrues a chuté d’environ 20 % durant les premiers mois de 2026. Il est probable que les effectifs de l’armée aient commencé à diminuer pour la première fois depuis le début de la guerre.

Jusqu’ici, le Kremlin réglait ces problèmes par des mécanismes de marché : il augmentait les primes versées à la signature. Cela fonctionnait pour les habitants des régions pauvres. Mais la crise budgétaire croissante ne permet plus d’acheter indéfiniment de nouveaux soldats. Le pouvoir recourt de plus en plus à la contrainte.

Les administrations régionales obligent les directeurs d’entreprise – parfois sous menace de poursuites pénales – à recruter leurs salariés pour le front. Les universités transforment l’enrôlement des étudiants en priorité centrale.

Mais la contrainte ne fonctionne pas toujours.

Sur un enregistrement ayant fuité sur Internet en Bouriatie, un responsable local reproche à des directeurs d’entreprise de ne pas remplir les quotas d’envoi d’hommes à l’armée. Ceux-ci répondent : « Nous ne pouvons pas les forcer. Personne ne veut y aller. » Lorsqu’il exige des patrons qu’ils partent eux-mêmes combattre, on lui rétorque : « Et vous, pourquoi n’y allez-vous pas ? »

Dans cette scène se concentre l’essence du problème du régime. Formellement, le pouvoir exécutif est tout-puissant. En réalité, ses ordres restent de plus en plus suspendus dans le vide.

Le manque d’hommes et de matériel, les pertes élevées, le flot ininterrompu de déclarations mensongères des responsables militaires et la disparition de toute confiance dans la victoire irritent non seulement les soldats et les officiers, mais aussi le milieu influent des blogueurs pro-guerre, correspondants militaires et activistes ultranationalistes. Il y a peu encore, ils constituaient un instrument central de la mobilisation patriotique et militariste. Désormais, ils critiquent de plus en plus ouvertement le pouvoir. Pour la première fois depuis des années, certains évoquent même le président en termes négatifs.

Près d’un million de soldats mécontents trouvent ainsi une représentation publique à travers ces ultrapatriotes de plus en plus furieux. Le Kremlin a déjà vu où cela pouvait mener en 2023, lors de la mutinerie de Yevgeny Prigozhin, qui avait placé le régime poutinien au bord du gouffre. C’est pourquoi les autorités ont décidé de renforcer brutalement le contrôle d’Internet.

D’abord, les autorités ont tenté de bloquer Telegram — principale plateforme de communication du pays, utilisée par les militaires, les familles des mobilisés, les fonctionnaires, les entrepreneurs et des millions d’usagers ordinaires. Le Kremlin espérait pousser cette audience vers le messager « national » Max, entièrement transparent pour les services de sécurité.

Au lieu de cela, des dizaines de millions de Russes ont téléchargé des VPN et continué à utiliser Telegram. La régulation d’Internet a alors été confiée au Service de protection de l’ordre constitutionnel, une branche du FSB chargée de la lutte contre la dissidence. Les conséquences ne se sont pas fait attendre : en mars, dans de nombreuses régions, y compris Moscou, l’internet mobile a tout simplement été coupé.

Les applications bancaires ont cessé de fonctionner normalement, tout comme les taxis, les services de livraison et de nombreux services en ligne. Des millions de personnes ne pouvaient plus joindre leurs proches. Des milliers de petites entreprises ont perdu leur chiffre d’affaires. Les blocages ont frappé l’économie et perturbé jusqu’au fonctionnement ordinaire des structures de l’État. Le mécontentement est devenu général.

De janvier à mars, le nombre de recherches liées à l’émigration a presque quadruplé. Même des figures réputées loyales ont commencé à critiquer le pouvoir. La tentative d’étouffer le mécontentement n’a fait qu’en élargir la base sociale.

Beaucoup de politologues libéraux ont vu dans ces scandales les signes d’une fracture au sein des élites . Mais la source de la crise se trouve probablement plus bas : non pas au sommet, mais dans la société elle-même.

James C. Scott, étudiant les paysans malaisiens, a montré que lorsque les gens n’ont pas la force de se soulever ouvertement, ils résistent autrement. Ils acquiescent en paroles, mais sabotent en actes. Ils font traîner les choses, mentent aux supérieurs, dissimulent les ressources, simulent l’obéissance, fuient le contrôle, désertent. Tout cela constitue les « armes des faibles ».

C’est précisément ce qui devient de plus en plus visible en Russie.

Les soldats ne reviennent pas de permission. Les ouvriers refusent de s’engager, même pour beaucoup d’argent et sous pression. Les entrepreneurs se dérobent aux exigences de mobilisation. Les fonctionnaires locaux maquillent les chiffres et envoient vers le haut des rapports rassurants. Les officiers dissimulent les pertes réelles et le manque d’hommes.

La résistance passive venue d’en bas rend les ordres inapplicables. Une épidémie de sabotage et d’évitement remonte alors la pyramide sociale, étage après étage. Les classes d’en bas transmettent leurs « armes des faibles » à ceux qui se trouvent au-dessus d’elles. L’appareil d’État lui-même se transforme peu à peu en machine de sabotage.

Poutine a encore la capacité d’emprisonner tel ou tel fonctionnaire, officier ou homme d’affaires. Mais il n’a rien pour remplacer l’ensemble de ce système. L’escalade de la violence comporte aussi ses risques : à terme, elle peut transformer les déserteurs en insurgés et les saboteurs en révolutionnaires.

Paradoxalement, la confrontation extérieure demeure l’une des principales sources de stabilité du régime. C’est la guerre — présentée comme un combat où l’enjeu serait la défaite totale de l’ennemi — qui cimente le système politique et maintient une partie importante de la population dans la loyauté.

Les Russes se souviennent bien du prix social payé pour la défaite dans la guerre froide. Le triomphe géopolitique de l’Occident s’est traduit, pour la majorité des anciens citoyens soviétiques, par la désindustrialisation, la pauvreté, la criminalité et les inégalités. Il n’a pas non plus apporté la démocratie : les réformes impopulaires furent imposées par des méthodes autoritaires. Avec le plein soutien des dirigeants occidentaux, le président Boris Yeltsin a fait tirer les chars contre le Parlement en 1993, truqué l’élection décisive de 1996, puis transmis le pouvoir à Vladimir Poutine, jetant les bases du système actuel. La peur de revivre cette catastrophe retient aujourd’hui encore des millions de personnes de protester ouvertement.

Si le point faible du régime réside dans les gens qui ne veulent ni combattre ni obéir, alors une stratégie internationale rationnelle devrait approfondir précisément cette fissure.

Le coup le plus dur porté au régime poutinien serait une offre claire de paix, fondée sur l’autodétermination des peuples, des garanties de sécurité et le rejet de la logique des blocs militaires comme de l’hégémonie impériale. Une telle initiative minerait la légitimité intérieure de la guerre.

Mais au lieu de cela, les gouvernements européens s’engagent eux-mêmes dans une militarisation accélérée. Au lieu de soutenir les déserteurs russes, les pays de l’UE se préparent à leur imposer une interdiction formelle d’entrée . Il est difficile d’imaginer une mesure plus efficace pour soutenir la machine de guerre poutinienne.

Elle découle directement de la logique de l’escalade et de la stratégie de victoire sur le champ de bataille : chaque soldat adverse doit être considéré non comme un allié potentiel de la paix, mais comme un ennemi existentiel qu’il faut écraser et punir.

L’auteur de cette tribune, Aleksei Sakhnin, est un militant russe contre la guerre, membre du réseau « La paix par en bas », et partie prenante de la compagne internationale contre la guerre (meetings internationaux de Paris, le 5 octobre 2025, et de Londres, le 20 juin prochain).