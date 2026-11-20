Guerre en Ukraine – plus de 600 000 morts. Le bilan terrible est là. Les fichiers de l’agence russe des statistiques (ROSSTAT), piratés par des hackers, comptabilisent à fin août 392 700 morts russes dans la guerre en Ukraine. Les morts de civils n’y figurent pas. Côté ukrainien le bilan est proche de 200 000 morts. Plus de 600 000 jeunes et moins jeunes, ukrainiens et russes, civils et militaires, envoyés à la mort par Poutine, Zelensky et l’OTAN. Les désertions pour échapper à l’enfer se multiplient côté russe comme ukrainien. Poutine et Zélensky craignent tellement de manquer de soldats, que de chaque côté du front ont été organisé des centres de torture pour briser les déserteurs et les renvoyer au front , comme en témoigne, en Ukraine, l’extrait d’un journal ukrainien que nous publions ci-dessous.

Comment fonctionnent les prisons secrètes dans l’armée

À Petropavlivska Boschtchahivka, près de Kiev, début novembre, des habitants ont découvert un site militaire fermé, aménagé dans une maison privée. Des informations ont circulé sur les réseaux sociaux indiquant qu’on y détenait des mobilisés et des déserteurs, souvent soumis à des passages à tabac et à des tortures.

L e sujet a suscité une vive émotion et, dès le soir, des gens se sont rassemblés devant cette maison pour exiger la libération des détenus. Certains participants ont affirmé être des proches parents de ces détenus.

Des militaires et des policiers sont arrivés sur les lieux, et des affrontements ont éclaté.

La foule a secoué un bus de la Garde nationale, tenté d’enfoncer le portail et jeté des tomates et des œufs sur les militaires et les policiers, qui ont riposté par des gaz lacrymogènes.

Plus tard, des inconnus cagoulés et armés de bâtons sont arrivés sur place. Selon Slidstvo.Info, ils ont usé de la force contre la population.

Dès la veille des affrontements, une médecin nommée Valentina avait exigé qu’on la laisse accéder aux détenus. Selon elle, l’un d’eux souffre d’une fracture de la colonne vertébrale, un autre porte une stomie après une opération, un troisième a perdu l’ouïe et un quatrième ne parle et ne bouge pratiquement plus.

Arrivés sur place, Pivnenko, commandant de la Garde nationale, et Budanov, chef du bureau du président, ont officiellement confirmé qu’il s’agissait d’un site de la Garde nationale et que des hommes y étaient retenus.

Le commandant de la Garde nationale a déclaré que le bâtiment était loué par les militaires d’« Azov » comme « point de déploiement temporaire ».

Un nombre massif de déserteurs

Quant à Budanov, il a ouvertement déclaré qu’il existait de nombreux sites de ce type à travers toute l’Ukraine, justifiant cela par le nombre massif de déserteurs et la nécessité de garder le secret afin de ne pas attirer les frappes russes.

En réalité, les lieux de détention illégaux sont un phénomène très répandu dans les troupes ukrainiennes et ils existent depuis longtemps.

Ils sont apparus dès 2014, au plus fort des combats dans le Donbass, et on les appelle des « fosses » dans le jargon militaire. Il s’agit bien de centres de détention provisoire non officiels tenus par des unités militaires.

Chaque unité avait son genre de « fosses ».

Déjà à l’époque, on ne faisait grand cas des soldats jetés « à la fosse ». On les laissait à moitié affamés et on les tabassait « à titre préventif ». Ce qui s’y passait n’était pas un secret pour le haut commandement militaire qui fermait les yeux et laissait les commandants d’unité résoudre à leur guise les problèmes de discipline.

Rafles à grande échelle

Par ailleurs, dès le début de la mobilisation générale, les responsables des bureaux de recrutement ont fait grimper en flèche leurs tarifs sur les pots-de-vin et ont organisé des rafles à grande échelle, véritables attaques de bandits avec enlèvements, suivis de pressions sur les victimes pour obtenir de l’argent en échange de leur libération. C’est ainsi que des « fosses » sont également apparues dans les bureaux de recrutement : plus dures étaient les conditions dans ces centres de rétention, plus il était facile de faire payer les citoyens raflés.

Mais les « fosses » des bureaux de recrutement, c’est un sujet à part. Revenons aux prisons secrètes des forces armées et de la Garde nationale.

Dès qu’on s’est mis à envoyer dans l’armée des recrues peu motivées, parfois atteintes de pathologies graves, la discipline a chuté et les cas de désertion ont grimpé en flèche.

Prisons secrètes

De nombreuses unités se sont ainsi dotées de leurs propres « prisons secrètes » pour punir sévèrement et rapidement les déserteurs et pour servir d’exemple aux autres.

Comme l’a expliqué un soldat d’un régiment d’assaut au journal en ligne Strana, « sur notre secteur, on a un genre de “fosse”. En réalité, c’est une petite pièce ordinaire avec des barreaux aux fenêtres. On y amène les gars qui, selon les chefs, ont commis une faute. La nuit, des gardes viennent tabasser sauvagement les détenus. Par exemple, un de mes camarades, qui demandait simplement à aller à l’infirmerie pour une maladie et qui refusait de partir en mission de combat en première ligne, a été jeté dans cette fosse pendant trois jours. Il était tabassé toutes les nuits et il a eu plusieurs côtes cassées. C’est le garde permanent de cette fosse qui le battait. Il fait pour ainsi dire office de bourreau en titre. Le but, c’est de briser la volonté du type et de le forcer à obéir sans discussion à n’importe quel ordre. Et, bien sûr, d’effrayer tous les autres pour qu’ils n’envisagent même pas de réclamer leurs droits ou de s’enfuir de l’unité. »

« De véritables cages en plein air »

Des « fosses » improvisées existent même dans les unités militaires de l’arrière. Les détenus y sont tabassés au gré des supérieurs, et les conditions de détention y sont souvent pires, à tous égards, que dans les prisons civiles officielles.

« Dans les fosses de l’armée, raconte Viatcheslav V., un sergent des forces armées ukrainiennes, il n’y a presque jamais de toilettes ; au mieux, il y a un seau pour les besoins. Parfois il déborde, mais on n’a pas le droit de le vider ; la puanteur et le manque d’air ne font que faire rigoler les gardes. Il y a aussi de véritables cages en plein air. C’est une vraie torture : impossible de se tenir debout, on ne peut qu’y rester assis sur un plancher en bois, sans aucune couverture, en plein vent. On y est traité comme des animaux et on est tabassé toutes les nuits. Après deux jours de ces brimades, n’importe qui est prêt à tout, y compris à partir au front sans “billet de retour”. »

D’ailleurs, il existe aussi un système de « fosses » à peu près similaire dans l’armée russe et, selon de nombreux témoignages, encore plus durs, et qui sert également à réprimer tout cas d’insubordination et de refus d’aller au combat.

« Forcer les hommes à monter à l’assaut »

Dmitry S., un officier des forces armées d’Ukraine avec qui Strana s’est entretenu, estime que, malgré le scandale actuel lié à la prison secrète du bataillon « Azov », il ne faut attendre aucun changement concernant la situation des « fosses ».

« On nous amène des recrues absolument pas motivées, dit-il… Mais il faut le dire franchement, la probabilité de mourir sur la ligne de front est élevée. Surtout si ton unité a reçu l’ordre de partir à l’assaut. D’où le nombre énorme de désertions ou d’insubordinations.

On peut disserter sur les droits humains, imaginer des systèmes de contrôle. Mais si on te donne l’ordre de lancer une offensive sur un village sous une attaque de drones, tu dois l’exécuter à n’importe quel prix. Et pour cela, il faut forcer les hommes à monter à l’assaut, même s’ils savent qu’ils risquent leur peau. Voilà pourquoi il y a des “fosses” et il y en aura tant que durera la guerre. Pour qu’il n’y en ait plus, il faut que la guerre prenne fin. Si elle se poursuit, la situation ne fera qu’empirer et les méthodes de pression seront toujours plus sophistiquées… Plus la guerre durera, plus cela s’aggravera. » .

Pour signer l’appel en soutien les déserteurs russes et ukrainiens https://petition.deserters.org