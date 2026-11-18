Répression ultra-violente, mutilation d’adolescents par armes de guerre et banalisation du recours à la violence d’État…Interdiction de manifestation et quasi plein pouvoir aux préfets. Circulaire commune du ministre de l’Éducation et de l’Intérieur menaçant personnels et élèves de sanctions disciplinaires. Arrêté de la préfecture de police de Paris interdisant tout rassemblement « dans un rayon de 100 mètres » autour de certains lycées et universités. Des forces de l’ordre qui prennent goût au matraquage de jeunes sans défense. Des ordres donnés pour saisir des pancartes et rentrer dans les lycées capturer des adolescents.

Au 3 novembre, environ 13 000 manifestants placés en garde à vue, dont une très grande part de mineurs.

Une propagande de masse utilisant sans vergogne le racisme et l’antisémitisme : racisme alimenté sciemment en désignant tout une partie de la population comme « ennemis de l’intérieur » en raison de leur couleur de peau ; antisémitisme instrumentalisé à des fins de division. Des réseaux sociaux coupés selon le bon vouloir du Premier ministre. Et bientôt, sur directive européenne, mise en application immédiatement, le contrôle des comptes bancaires. Sans oublier la poursuite du génocide en Palestine et des aides faramineuses pour le massacre d’Ukrainiens et de Russes, ainsi que le refus de l’Union européenne et des gouvernements d’accorder asile et protection aux déserteurs ukrainiens et russes, les livrant ainsi à une mort certaine.

Ils veulent enfoncer de plus en plus la société vers un régime totalitaire

Incapables d’enrayer le mécontentement et le refus de masse, arc-boutés pour défendre les exorbitants privilèges des gros capitalistes qui engrangent des profits faramineux, ils veulent enfoncer de plus en plus la société vers un régime totalitaire pour tenter de faire taire et de contrôler la masse de la population qui n’en veut pas. À l’exception de la France insoumise (LFI) qui refuse, qui aide aux mobilisations, qui est partie prenante de tous les combats pour y résister, il est frappant de constater que, dans la préparation de l’élection présidentielle, tous les autres candidats n’ont pas un mot contre les violences de policiers, contre les remises en cause des libertés de manifester ou le rouleau compresseur propagandiste… et pour cause : soit ils ont été au pouvoir et étaient déjà dans cette « logique », soit ils aspirent à y être pour faire la même chose… Sur ce point, la conférence de presse de Marine Le Pen et Jordan Bardella ce mardi 17 novembre pour annoncer la mise en place d’un « pilier de capitalisation universelle » des retraites, que Macron n’a pas été en mesure d’imposer au cours de ces deux quinquennats, en est une illustration saisissante.

Protéger la jeunesse, défendre les libertés, rompre avec le système

Dans cette situation, les salariés sont fondés à utiliser à fond les syndicats bâtis par les travailleurs eux-mêmes, et même en dépit de la politique de leur direction qui, alors que la question de la paix sans condition et de l’arrêt des combats sont des exigences « traditionnelles », viennent à nouveau récemment de se prononcer en soutien à la politique de Macron pour l’accentuation de la guerre.

Les travailleurs, les jeunes, les démocrates sont fondés à s’unir, à se mobiliser par les manifestations et la grève, la grève totale partout, une bonne fois, tous ensemble pour gagner, puisqu’à l’évidence, « chacun son tour », une fois par semaine, même dans l’unité ne fait reculer personne et risque fort de lasser tout le monde.

Les travailleurs, les jeunes, les démocrates sont fondés à chercher tous les moyens d’unité et d’organisation , par-delà les nuances ou divergences de vues bien normales en démocratie, avant, pendant, après les élections, pour se défendre et aider aux mobilisations de masse pour contrecarrer cette pente d’un pouvoir minoritaire.

Pour protéger la jeunesse des violences de policiers, défendre les libertés démocratiques, obtenir les revendications vitales, rompre avec un système de plus en plus antidémocratique et terriblement dangereux.