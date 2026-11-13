États-Unis : après les élections de mi-mandat (midterms) du 3 novembre

Depuis l’élection de Trump, les dirigeants de l’appareil du Parti démocrate ne se sont pas montrés très combatifs dans leur opposition à Trump. Comment comprenez-vous les résultats et quelle a été la contribution de DSA ?



Nate Knauf : Il existe une profonde frustration à l’égard de la direction du Parti démocrate, qui ne s’est pas montrée aussi combative ni aussi déterminée à s’opposer aux républicains que le souhaiteraient sa base et les électeurs. DSA a remporté de nombreuses élections primaires au printemps, au cours desquelles des candidats de DSA et d’autres candidats progressistes ont battu de nombreux démocrates conservateurs ou plus modérés lors de la sélection des candidats.

Les États-Unis sont un pays immense. DSA est donc relativement décentralisé, et les sections locales appliquent des critères différents pour définir ce qu’est un soutien officiel et déterminer les conditions auxquelles un candidat doit satisfaire pour être soutenu. Il y aura désormais huit membres du Congrès qui sont membres de DSA et qui ont reçu le soutien de leur section locale. Parmi eux, trois viennent de New York, deux de Detroit, et chacun des trois autres de Philadelphie, Denver et Los Angeles.

Il y a également plusieurs autres élus progressistes qui ne sont pas membres de DSA, mais qui seront des alliés politiques. Il y a aussi des personnalités comme Summer Lee et Ilhan Omar, à Minneapolis. Ilhan Omar est une amie de DSA. Il y a seulement quelques semaines, le gouvernement fédéral a perquisitionné son domicile pour y rechercher des documents. C’est une immigrée somalienne.

L’administration Trump essaie depuis quelque temps de monter un dossier pour faire valoir que ses documents de citoyenneté, obtenus il y a longtemps, étaient invalides, afin de pouvoir lui retirer sa citoyenneté et la démettre de ses fonctions. Voilà le genre de choses que fait cette administration.

L’administration Trump a été particulièrement violente et autoritaire au cours des deux dernières années, et cela a suscité une réaction de rejet considérable. Ilhan Omar vient d’être réélue.

J’interpréterais moins les résultats d’aujourd’hui comme un soutien à la direction du Parti démocrate que comme un rejet de l’administration Trump. Les républicains n’ont pas réussi à mobiliser leur base pour la faire voter, tandis que les électeurs démocrates, ainsi que de nombreux électeurs indépendants, ont fait preuve d’un enthousiasme extrêmement élevé.

De nombreuses inquiétudes existaient quant aux risques de violences le jour du scrutin, hier. L’ICE, l’agence chargée de l’immigration et du contrôle des frontières, qui est devenue une sorte de milice, une police secrète au service de l’administration, a publié sur les réseaux sociaux une menace affirmant : « Si vous votez illégalement, nous vous retrouverons. Nous vous traquerons, nous vous arrêterons et nous vous poursuivrons en justice. Vous ne pourrez pas nous échapper. » Il s’agissait d’une déclaration du gouvernement, menaçant et intimidant directement les citoyens pour les dissuader de voter.

Malgré toutes ces menaces et malgré le caractère antidémocratique du système électoral, dans lequel même lorsque les démocrates obtiennent la majorité, la répartition des sièges favorise les républicains, la mobilisation populaire contre l’administration a été si massive qu’elle a surmonté tous ces obstacles bureaucratiques et lui a permis de remporter une très large majorité : environ 55 sièges au Sénat sur 100. À la Chambre des représentants, le rapport de force devrait être d’environ 250 sièges contre 180, soit une majorité de 70 sièges, avec environ 60 % des sièges pour les démocrates.

Trump avait évoqué la possibilité de contester les résultats de l’élection. Beaucoup de gens redoutaient une situation comparable à celle du 6 janvier si le scrutin était serré. Mais les résultats sont tellement écrasants que Trump a reconnu sa défaite et il semble que les résultats seront globalement respectés.

Qu’en est-il des syndicats ?

Le syndicat UAW (United Auto Workers, le syndicat des travailleurs de l’automobile) a joué un rôle déterminant dans la victoire d’Abdul El-Sayed à l’élection sénatoriale du Michigan, car Detroit est le cœur de l’industrie automobile américaine. Plus tôt dans l’année, Abdul El-Sayed avait battu de justesse Haley Stevens lors de la primaire, avec 48,5 % des voix contre 47,5 %. La marge était infime, et cette victoire a été rendue possible grâce à l’UAW. DSA présente également des candidats comme Rashida Tlaib et Donavan McKinney, qui seront nos deux représentants au Congrès pour Detroit.

Les candidats de DSA et Abdul El-Sayed ont fait campagne ensemble. Ils ont organisé des événements communs et se sont mutuellement apporté leur soutien officiel pendant cette élection. On s’attendait à ce que le Michigan soit un État plus disputé, où la course serait plus difficile. On pensait que si Abdul parvenait à remporter ce siège, cela montrerait que les progressistes pouvaient être compétitifs. Cela signifie que les candidats démocrates et le Parti démocrate peuvent aller beaucoup plus à gauche sans craindre pour autant de perdre face aux républicains.

C’est donc un très bon signe pour une éventuelle candidature d’Alexandria Ocasio-Cortez à la présidence. De nombreux membres de DSA disent désormais : « Il faut lancer la campagne AOC dès maintenant, elle doit annoncer sa candidature aujourd’hui. »

Qu’est-ce que cela signifie pour DSA ?

Il existe un grand débat au sein de DSA sur la question de savoir si AOC devrait se présenter à la présidence et si DSA devrait la soutenir.

Certains membres de DSA, avec lesquels je ne suis pas d’accord, estiment qu’AOC a été trop modérée sur Israël et qu’elle ne parle pas suffisamment de la question israélo-palestinienne. Il y a quelques années, elle n’avait pas pris position clairement sur la question du système de défense antimissile Iron Dome et ne voulait pas s’engager à voter contre son financement.

Mais récemment, la section de DSA de New York l’a convaincue de s’opposer à cette aide défensive. Depuis le début du printemps, elle s’oppose à toute aide militaire à Israël, y compris à ses systèmes antimissiles défensifs, et défend un embargo total sur les armes. Cela a été une grande victoire pour DSA : nous avons réussi à la faire évoluer vers une position conforme à notre programme sur cette question. Cela rend beaucoup plus probable l’unité de DSA autour d’un éventuel soutien à sa candidature présidentielle.

Si AOC se présente, cela constituera également un formidable point de ralliement pour DSA, car sa campagne présidentielle attirera de nombreux nouveaux sympathisants, électeurs et bénévoles. Nous pourrons ensuite les mobiliser pour soutenir les candidats aux autres niveaux de scrutin, c’est-à-dire ceux qui se présentent au Congrès, aux assemblées législatives des États et aux élections locales.

Quel est le programme de DSA ?

Nous avons publié plus tôt cette année une version révisée et actualisée de notre programme intitulé Workers Deserve More (« Les travailleurs méritent davantage »). Il s’agit d’une brochure qui présente le manifeste de notre parti.

Ce document a beaucoup fait parler de lui dans les médias conservateurs, car nous y évoquons des propositions comme la suppression du filibuster, l’abolition du Collège électoral et la suppression du Sénat .

Les conservateurs étaient horrifiés. Ils disaient : « Regardez, ils veulent détruire l’Amérique, ils veulent détruire nos institutions. » Et nous leur répondons : « oui, nous voulons détruire ces institutions, nous voulons une révolution. »

Quel rôle la guerre contre l’Iran et le génocide en Palestine ont-ils joué dans les résultats d’aujourd’hui ?

Ils ont joué un rôle très important. Aux États-Unis, les gens en ont assez de ces guerres. Le lancement par Trump de cette guerre et de cette agression contre l’Iran a été extrêmement impopulaire.

En raison de la guerre à Gaza, de très nombreux jeunes ont vu des retransmissions en direct sur les réseaux sociaux. Ils ont vu les images de la guerre, les violences et les destructions à Gaza, ainsi que leurs conséquences sur les familles. La perception est différente de celle qu’avaient les gens de la guerre en Irak dans les années 2000 : les jeunes, en particulier, peuvent facilement accéder à des informations directes, voir ce qui se passe et constater à quel point le peuple palestinien est démuni.

Aux États-Unis, l’opinion à l’égard d’Israël, de ses interventions militaires et du génocide commis contre le peuple palestinien est désormais extrêmement négative. L’opinion publique américaine a évolué : ce changement ne concerne plus seulement les démocrates, mais l’ensemble de l’électorat.

La victoire d’Abdul El-Sayed dans le Michigan a été particulièrement révélatrice de l’évolution des positions du Parti démocrate sur Israël et la Palestine. De nombreux démocrates modérés et élus démocrates traditionnels ont commencé à devoir changer de discours sur Israël et à se montrer plus critiques, parce qu’ils ont constaté que leurs électeurs avaient changé d’opinion. La pression est devenue considérable.

Alors même qu’Israël est devenu extrêmement impopulaire, les républicains se sont liés si étroitement à lui que cela a réellement contribué à leurs défaites. Ils ont également déclenché cette guerre contre l’Iran, dont personne aux États-Unis ne comprend la nécessité. Il n’y a aucun avantage à en tirer. En réalité, elle a été extrêmement préjudiciable à la population américaine.

Le principal sujet de préoccupation des gens est le prix de l’essence. Si les républicains ont voulu mener cette conquête brutale et stupide pour s’emparer du pétrole et des ressources, leur entreprise s’est retournée contre eux et ils ont complètement échoué : nous avons maintenant moins de pétrole qu’avant.