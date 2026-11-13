En Espagne, le 11 novembre, la classe ouvrière et la jeunesse se mettent en grève et descendent dans la rue

Le 11 novembre, journée de grève générale, a été un succès politique incontestable. La classe ouvrière, unie et soutenue par ses organisations, ainsi que la jeunesse, ont mené une journée de grève et sont descendues dans la rue, plaçant au cœur du débat politique et social les besoins et les revendications de la population active : le droit au logement, le contrôle des prix, l’augmentation des salaires, la défense des services publics.

Bien que le suivi des grèves ait été différencié selon les régions et les entreprises, la paralysie a été quasi totale dans les grands centres industriels, les ports et les transports publics. Ailleurs, le boycott des syndicats corporatistes a pesé, ainsi que le fait que, dans de nombreux endroits, les syndicats n’ont pas mis tout leur cœur à l’ouvrage (tant les grandes confédérations que les syndicats minoritaires qui aiment se qualifier de « combatifs »), et parce que 14 ans de dialogue social, d’apaisement et de concessions, ont entraîné un éloignement de nombreux travailleurs et travailleuses. Mais il faut souligner que cela peut être rattrapé.

L’idée d’une grève en faveur du gouvernement progressiste diffusée par le PSOE et Sumar n’a pas aidé ; au contraire, elle a donné des arguments aux opposants à la grève. En outre, c’est une affirmation fausse : ceux qui ont fait grève et ceux qui sont descendus dans la rue l’ont fait avec des revendications claires, tant à l’égard du gouvernement « progressiste » que de celui qui lui succédera et de tous les gouvernements régionaux : la classe ouvrière et la jeunesse exigent de tous qu’ils répondent à leurs revendications.

Des centaines de milliers de personnes ont envahi les rues, avec une forte participation des jeunes. Il faut souligner qu’une bonne partie, voire la majorité des manifestants, ne faisaient partie d’aucun cortège. La jeunesse se lance dans la lutte pour ses droits, comme elle le fait partout en Europe.

L’intervention de la police contre les piquets de grève et les manifestants – que ce soit sous les ordres de Marlaska ou hors de son contrôle – montre clairement que pour faire progresser les droits et défendre les libertés, il faut mettre sur la table la question de ces forces répressives (comme c’est le cas pour les juges).

La police a violemment attaqué les piquets de grève à de nombreux endroits, et a laissé faire les éléments violents afin de provoquer des incidents, tout en chargeant des manifestants pacifiques.

L’offensive de la droite contre les syndicats

Ce qui s’est confirmé aujourd’hui, une fois de plus, c’est la volonté sans équivoque de la classe ouvrière et de la jeunesse de se battre pour défendre leurs aspirations légitimes. Ainsi, toute affirmation selon laquelle le climat n’est pas propice à la mobilisation a été démentie.

La journée du 11 novembre a démontré l’énorme force que recèle l’unité de la classe ouvrière et de la jeunesse. L’offensive menée par le PP et Vox, leurs médias et la CEOE contre les syndicats montre qu’ils craignent la classe ouvrière organisée et l’unité de sa lutte avec celle de la jeunesse, et ce d’autant plus après la grève. La droite veut mettre fin au pouvoir des syndicats afin de pouvoir mener la politique d’austérité qu’elle a prévue.

Et maintenant ?

La lutte ne s’arrête pas là. La grève a formulé une exigence à l’égard du gouvernement et de celui qui lui succédera : une solution au problème du logement, un plafonnement des prix, une augmentation automatique des salaires et des retraites en fonction de l’IPC , la défense des services publics, et des investissements dans le logement social. Ce qui est incompatible avec la priorité accordée aux dépenses militaires. Les syndicats ne peuvent pas tourner la page et revenir au dialogue social.

Certains diront que l’heure est désormais aux élections. Sans aucun doute, il faut freiner les franquistes le 29 novembre. Nous ne sommes pas neutres, un gouvernement n’en vaut pas un autre, car les conditions de la lutte ne seront pas les mêmes. Mais on ne peut pas marquer une pause dans la lutte jusqu’après cette date. Des conflits sont en cours : le secteur métallurgique à Murcie, les enseignants à Madrid, avec des revendications communes axées sur les salaires. Ils ne peuvent pas attendre et accepter que ce soit maintenant le moment des élections. On ne peut pas non plus laisser passer les avancées en matière d’organisation qui ont été forgées dans la lutte pour la grève.

L’unité qui s’est forgée sur les lieux de travail, dans les quartiers et les villages, à travers l’organisation de comités de grève, doit être préservée et consolidée. Partout, nous devons nous réunir pour débattre librement de la grève, de son bilan et de la poursuite de l’action.

L’alliance entre travailleurs et jeunes est possible. Elle a fait ses preuves, malgré les frictions, les conflits et les tentatives de monopolisation de la scène. Ces derniers jours, le programme de la majorité s’est dessiné dans les rues, sur les lieux de travail et d’étude, allant du logement aux libertés.

Mais il n’existe aujourd’hui aucune force organisée capable de donner une expression politique à ce qui a été mis en avant aujourd’hui, car aucune n’est disposée à s’opposer au capital et à son

régime monarchique. Cette force de rupture démocratique reste à construire et les éléments nécessaires pour y parvenir se trouvent dans la rue, dans les usines, dans les écoles.