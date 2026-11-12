SMIC : négociation à la sauce Macron-Lecornu, une escroquerie !

Les formidables manifestations du mois d’octobre (10, 17, 24 et 31) et celle du 5 novembre, ont forcé le gouvernement à convoquer les confédérations syndicales pour discuter de la hausse du SMIC. Rappelons ici que la loi aujourd’hui prévoit de réviser le SMIC automatiquement le 1er janvier de chaque année, en tenant compte de la hausse des prix.

Des calculs, très « savants », comprenez cherchant à calculer la hausse la plus faible qu’il soit, indiquaient autour de 1,5 % au 1er janvier 2026 compte tenu de l’inflation. À la conférence sociale, Lecornu, ne reculant pas sur sa volonté politique affichée de mépriser l’immense foule des manifestants et, au passage, des organisations syndicales convoquées à la conférence sociale, annonce… 1,6 % au 1er décembre ! Soit une anticipation d’un mois et de + 0,1 % de l’augmentation prévue par la loi !

Et d’aucuns de s’interroger doctement : « les entreprises y survivront-elles ? » Aux dernières nouvelles, il semblerait que oui (lire ci-dessous). Et d’autant plus, que selon la célèbre recommandation de prudence, « un train peut en cacher un autre ».

Le journal Les Échos, la veille de la conférence sociale, nous informe qu’un décret pris dans le cadre du PLFSS 2026, qu’ils ont pu consulter, permettrait au gouvernement de dire au patronat : « Vous augmentez les salaires, sinon il n’y aura pas d’aides publiques. » D’aucuns parlent même à ce sujet toujours selon Les Échos, « d’une arme de destruction nucléaire ! » Mazette. Remarquons déjà, que le patronat, « menacé » par un gouvernement qui vient de donner l’exemple de + 0,1 % d’augmentation du SMIC avec un mois d’anticipation, ne doit pas voir ses nuits fortement troublées.

De quoi s’agit-il ? Plusieurs dizaines de branches professionnelles ont leurs minima salariaux en dessous du SMIC. Elles ont alors 45 jours pour se mettre dans les clous de la loi, après chaque promulgation du SMIC. Ce décret du PLFSS 2026, prévoit que « les allègements de cotisations des entreprises sont indexés sur la base de leur premier niveau de rémunération dès lors qu’il reste durablement inférieur au SMIC ».

Donc, premièrement, vous pouvez avoir un premier niveau de rémunération inférieur au SMIC, qui est pourtant la loi, et… le patron continuera à percevoir les allègements de cotisations.

Deuxièmement, ces allègements seront « indexés », c’est-à-dire, que le patron recevra un peu moins que celui qui paie au SMIC.

En effet, une arme atomique… C’est clair, les patrons doivent trembler.

Mais nous dit Les Échos, journal peu enclin à être soupçonné de défendre les salaires et à attaquer les profits des capitalistes : « Selon les termes du décret, il suffit que l’employeur verse un centime de plus par heure pour être dans les clous. » Soit 12,03 euros de l’heure !

Et ce n’est pas tout : « Qui plus est, un mécanisme un peu alambiqué du PLFSS 2026 a limité la sanction ».

Et Les Échos de conclure : « Là encore, il suffira de rajouter quelques centimes sans rattraper le SMIC pour passer à travers les gouttes. »

Enfin rappelons ici que dans le budget 2008, une mesure identique avait déjà été mise en place. Elle ne fut dans les faits, d’aucun effet pour les salaires. Mais elle « n’empêcha pas » les exonérations patronales connues de s’envoler.

Selon la commission des comptes de la Sécurité sociale, l’enveloppe de l’exonération est passée de 40 milliards d’euros en 2018 à 80 milliards d’euros en 2024 !

La classe ouvrière, la population, la jeunesse et les organisations qui les représentent restent arcs boutés sur leurs revendications :

– Augmentation des salaires.

– Plus un seul euro d’exonération, dans tous les cas de figure.