Le 29 et le 30 octobre, la Bourse américaine a fortement décroché particulièrement dans les technologies : Intel − 29 %, Reddit − 29 %, Google − 13 %, AMD − 11 %, Nvidia − 4 %. Le Nasdaq a perdu près de 8 % depuis son sommet du 6 octobre.

Au cœur de cette chute, les investissements colossaux dans l’intelligence artificielle. Des centaines de milliards de dollars sont engloutis dans les centres de données, les processeurs et les infrastructures, sans que les perspectives de profits permettent de justifier de tels investissements. La course à l’IA pousse les entreprises à accumuler toujours plus de capital pour rester compétitives, sans garantie de pouvoir le rentabiliser. Cette contradiction classique du capitalisme pourrait déboucher sur une crise de suraccumulation, avec des conséquences bien au-delà du secteur technologique. La chute peut se stabiliser ou être le point de départ de la crise systémique que tout le monde voit venir.

D’où viennent les profits du numérique ?

Des services presque gratuits, des machines capables de tâches complexes et des profits considérables : le numérique semble bouleverser les règles de l’économie. Le travail humain aurait-il cessé d’être la source de la valeur ?

1/ Pourquoi envoyer un e-mail coûte-t-il si peu par rapport à une lettre ?

Envoyer une lettre coûte autour de 2 euros, papier et enveloppe compris. Il faut fabriquer ces supports, puis collecter, trier, transporter et distribuer le courrier. Pour transmettre la même information, on peut envoyer un e-mail. Une connexion fibre coûte environ 1 euro par jour . Avec un débit montant de 100 Mbits/s, elle pourrait théoriquement transmettre plus de 100 millions de messages par jour, en fonctionnant sans interruption. Internet demande lui aussi du travail humain : fabriquer les équipements, installer les réseaux, développer les logiciels, entretenir les serveurs… Mais ce travail se répartit sur une quantité immense de communications. Pour chaque message, il en faut donc très peu.

Selon la loi de la valeur exposée par Marx, la valeur d’une marchandise correspond au travail humain socialement nécessaire pour la produire. Moins il faut de travail pour transporter un message, plus sa valeur diminue, ce qui permet de l’acheminer à moindre coût.

Un e-mail peut être plus utile qu’une lettre, arriver plus vite et toucher davantage de personnes, tout en représentant moins de valeur. L’utilité et la valeur sont deux choses différentes. Les machines permettent de produire davantage avec moins de travail par unité. Chaque produit représente donc moins de valeur, même si la quantité produite augmente.

Le numérique change des moyens de travailler, pas la source de la valeur.

2/ Est-ce que scroller sur son téléphone, c’est travailler gratuitement ?

Sur notre smartphone, en faisant défiler des vidéos, en discutant ou en consultant une page (c’est-à-dire « scroller », Ndlr), nous produisons des données numériques. Les plateformes les récupèrent pour cibler des publicités et gagner de l’argent. Est-ce que cela signifie que nous travaillons gratuitement pour elles ?

Non. Respirer, marcher ou parler nécessite un effort, mais ne produit pas pour autant de valeur d’échange. Le travail est bien une activité sociale ; c’est l’inverse qui est faux : toute activité sociale n’est pas du travail. Le fait qu’une entreprise trouve une utilité commerciale à nos déplacements ne transforme pas chacun de nos pas en travail effectué pour elle.

Pour exploiter nos données, il faut organiser leur collecte, construire les dispositifs qui les enregistrent, les traiter et les intégrer dans un service. Une grande quantité de travail humain intervient dans ce processus. Les données commercialement utilisables résultent d’une organisation productive ; elles ne jaillissent pas toutes faites de nos gestes quotidiens. Il existe aussi une production organisée de données, comme celle d’entraînement des intelligences artificielles.

Des travailleurs décrivent des images, transcrivent des enregistrements ou évaluent les réponses des logiciels. Ils accomplissent des tâches définies, selon des consignes et des critères précis. Leurs conditions de travail peuvent être particulièrement dures : « Les travailleurs des données au Kenya et en Ouganda subissent de multiples injustices salariales : bas salaires, heures supplémentaires imposées et non payées, revenus instables et modalités de paiement irrégulières. »

3/ Comment le numérique réalise-t-il ses profits ?

Une entreprise paie Google pour afficher des annonces dans ses résultats de recherche et souscrit des abonnements au cloud ou à des logiciels. Une partie des revenus de son activité revient ainsi aux entreprises du numérique.

Ces dépenses sont aujourd’hui quasiment impossibles à éviter. Un fabricant de meubles peut produire d’excellentes tables : encore faut-il trouver des clients. Si ses concurrents utilisent la publicité en ligne et les plateformes de vente, il peut difficilement s’en passer. Son site internet doit aussi être hébergé, ses commandes enregistrées, ses paiements traités…

Pour payer ces dépenses et réaliser un profit, le fabricant doit vendre ses meubles. Le travail de ses salariés produit une valeur supérieure à celle qu’ils reçoivent en salaire : cette différence constitue la plus-value. La vente de la marchandise permet de la réaliser sous forme d’argent.

Pour avoir des meubles à vendre, le fabricant doit engager des capitaux pour payer les machines, matières premières, salaires, mais aussi ses services numériques. Google encaisse alors et réalise ses profits. Mais pour que cela continue, le fabricant doit encore vendre des meubles. Ainsi, si les marchandises ne trouvent pas d’acheteurs, les difficultés remontent jusqu’aux fournisseurs numériques. Leurs profits reposent donc sur la capacité de l’ensemble de la production à trouver une demande solvable.

Les entreprises du numérique exercent différentes fonctions. Certaines produisent des marchandises, comme des puces ou des (…)