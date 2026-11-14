Midterms : une déroute pour Trump
La déroute de Trump aux États-Unis n’a rien de la traditionnelle « sanction » des élections de mi-mandat, à laquelle seuls trois présidents ont échappé depuis 1900.
Cette déroute intervient dans le contexte d’un recul du niveau de vie, d’une résistance inédite du peuple américain aux déportations de masse organisées par la police de l’immigration, au refus de la guerre en Iran et du génocide en Palestine ; après trois manifestations historiques « No Kings » qui ont réuni jusqu’à 8 millions de participants, battant à chaque fois le record de la plus grande manifestation de l’histoire américaine.
C’est non seulement une défaite pour Trump, mais aussi un séisme pour l’establishment du Parti démocrate qui a dû céder la place, pour la première fois, à huit députés de DSA (5 soutenus par le comité politique national et 3 par la section de New York) au Congrès américain et dans de nombreux États, ainsi qu’à la mairie de Washington DC.
À Los Angeles, deuxième ville des États-Unis, la candidate soutenue par DSA a remporté le scrutin face à la maire sortante, démocrate, après avoir battu le candidat républicain au premier tour.
Les menaces de Trump contre les « communistes » de DSA (Reuters a compté 81 emplois du mot « communisme » dans les déclarations publiques du président américain entre le 23 juin et le 6 juillet) n’y ont rien fait, ou presque. Pas plus que la déclaration de Steve Scalise, chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, parlant de « révolution bolchevique dans le Parti démocrate ». Sans doute faut-il y voir les excès habituels de la politique américaine…
Une irrésistible volonté de rupture
Il n’en reste pas moins que les États-Unis sont traversés par une irrésistible volonté de rupture, qui plonge ses racines dans les profondeurs de la société. Ce mouvement puissant connaît, comme partout dans le monde, des avancées et des reculs. Le vieux monde, qui détient encore le pouvoir et les finances, ne se laissera pas déposséder dans la joie et la bonne humeur, en remettant gentiment les clés au nouveau propriétaire.
À peine les urnes dépouillées, les caciques du Parti démocrate, dont les campagnes sont arrosées de millions de dollars versés par les dirigeants du capital financier américain et par l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) qui paie et subventionne, aux yeux de tous, la majorité des élus américains, s’affairent pour conserver les rênes de la majorité démocrate au Congrès et au Sénat.
« Nous n’avons pas voté pour ça ! », s’insurgent les électeurs, qui appellent en masse les élus démocrates (jusqu’à 500 appels téléphoniques par jour), pour exiger qu’ils retirent leur soutien à Hakeem Jeffries, député pro-israélien de New York, proche du gendre de Trump Jared Kushner, et candidat à la direction du groupe démocrate, désormais majoritaire, au Congrès, et à Chuck Schumer au Sénat (lire ci-dessous notre encadré).
Une pétition, relayée par l’acteur Mark Ruffalo, très engagé contre le génocide en Palestine, a même recueilli un million de signatures. Le peuple américain veut, lui aussi, qu’ils dégagent tous.
Pourtant, le maire et la députée de New York, Zohran Mamdani et Alexandria Ocasio-Cortez, soutiennent la candidature de Hakeem Jeffries afin, semble-t-il, de sécuriser les fonds nécessaires au logement social dans la plus grande ville des États-Unis. À l’évidence, la mécanique et l’emprise des institutions et du parlementarisme, inhérentes aux plus hautes fonctions électives, n’ont pas dit leur dernier mot. Et pas qu’aux États-Unis…
Reste qu’en bas, une réunion de la section de DSA New York, dans la circonscription de Hakeem Jeffries, a bel et bien discuté de présenter une candidature indépendante contre lui. Et malgré l’opposition du maire Zohran Mamdani, qui proposait de concentrer les forces sur une autre circonscription (que DSA a gagnée), le vote était très serré : 555 pour présenter un candidat contre Jeffries (46 %), 626 contre (56 %), 24 abstentions. Pas si simple, donc. Le mouvement large, profond, qui s’est manifesté depuis des mois aux États-Unis, et qui vient à nouveau de s’exprimer de manière spectaculaire sur le terrain déformé des élections, va incontestablement se poursuivre.
Jeffries et Trump annoncent déjà qu’ils vont travailler ensemble
Un million de signatures contre la désignation de Jeffries à la tête de la Chambre des représentants
Au cours de l’été, alors qu’il paraissait de plus en plus probable que les démocrates auraient une majorité au moins à la Chambre, Hakeem Jeffries, leader de la minorité démocrate à la Chambre, avait rencontré Jared Kushner, le beau-fils de Donald Trump, et conseiller à la Maison-Blanche. Ils avaient discuté de la manière dont l’opposition démocrate pourrait travailler avec l’administration Trump si elle devenait majoritaire, et les thèmes sur lesquels le faire.
À la suite de la déroute de Trump, Hakeem Jeffries, le leader de la minorité démocrate à la Chambre jusqu’à présent, et candidat à en devenir le président au nom de la nouvelle majorité démocrate, a déclaré qu’il ne considérait pas que la question de la destitution de Trump était centrale, et a expliqué sur la chaîne ABC le 8 novembre qu’il souhaitait que le Congrès « fonctionne comme une branche séparée et égale du gouvernement, conçue pour améliorer la vie des Américains ». Manière élégante de dire qu’il compte travailler avec l’administration Trump.
L’appareil démocrate et l’administration Trump entendent bien travailler main dans la main à préserver les institutions américaines, ces institutions même qui ont permis les deux ans de trumpisme qui viennent de s’écouler, avec le soutien au génocide à Gaza, la guerre contre l’Iran, l’enlèvement du président vénézuélien Maduro, les raids de l’ICE contre la population latino… Or, c’est contre tout cela que des millions d’Américains ont voté.
C’est ainsi qu’une pétition a recueilli plus d’un million de signatures contre l’élection de Jeffries comme président de la Chambre. La pétition relève la rencontre de Jeffries avec Kushner, et tout particulièrement la discussion qu’ils ont eue sur Gaza, où un accord a semblé se dessiner entre eux.
Mamdani et Alexandria Ocasio-Cortez ont apporté leur soutien à Jeffries ; à l’opposé, Valdez et Kiros, membre de DSA nouvellement élues à la Chambre, ont insisté sur le mandat qui allait avec leur élection : défendre la classe ouvrière, améliorer ses conditions de vie, dissoudre l’ICE, tandis que Gonzales-Torres indiquait que, dans la situation actuelle, elle ne voterait pas pour Jeffries.
Devan Sohier