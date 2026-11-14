Midterms : une déroute pour Trump

Cette déroute intervient dans le contexte d’un recul du niveau de vie, d’une résistance inédite du peuple américain aux déportations de masse organisées par la police de l’immigration, au refus de la guerre en Iran et du génocide en Palestine ; après trois manifestations historiques « No Kings » qui ont réuni jusqu’à 8 millions de participants, battant à chaque fois le record de la plus grande manifestation de l’histoire américaine.

C’est non seulement une défaite pour Trump, mais aussi un séisme pour l’establishment du Parti démocrate qui a dû céder la place, pour la première fois, à huit députés de DSA (5 soutenus par le comité politique national et 3 par la section de New York) au Congrès américain et dans de nombreux États, ainsi qu’à la mairie de Washington DC.

À Los Angeles, deuxième ville des États-Unis, la candidate soutenue par DSA a remporté le scrutin face à la maire sortante, démocrate, après avoir battu le candidat républicain au premier tour.

Les menaces de Trump contre les « communistes » de DSA (Reuters a compté 81 emplois du mot « communisme » dans les déclarations publiques du président américain entre le 23 juin et le 6 juillet) n’y ont rien fait, ou presque. Pas plus que la déclaration de Steve Scalise, chef de la majorité républicaine à la Chambre des représentants, parlant de « révolution bolchevique dans le Parti démocrate ». Sans doute faut-il y voir les excès habituels de la politique américaine…

Une irrésistible volonté de rupture

Il n’en reste pas moins que les États-Unis sont traversés par une irrésistible volonté de rupture, qui plonge ses racines dans les profondeurs de la société. Ce mouvement puissant connaît, comme partout dans le monde, des avancées et des reculs. Le vieux monde, qui détient encore le pouvoir et les finances, ne se laissera pas déposséder dans la joie et la bonne humeur, en remettant gentiment les clés au nouveau propriétaire.

À peine les urnes dépouillées, les caciques du Parti démocrate, dont les campagnes sont arrosées de millions de dollars versés par les dirigeants du capital financier américain et par l’AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) qui paie et subventionne, aux yeux de tous, la majorité des élus américains, s’affairent pour conserver les rênes de la majorité démocrate au Congrès et au Sénat.

« Nous n’avons pas voté pour ça ! », s’insurgent les électeurs, qui appellent en masse les élus démocrates (jusqu’à 500 appels téléphoniques par jour), pour exiger qu’ils retirent leur soutien à Hakeem Jeffries, député pro-israélien de New York, proche du gendre de Trump Jared Kushner, et candidat à la direction du groupe démocrate, désormais majoritaire, au Congrès, et à Chuck Schumer au Sénat (lire ci-dessous notre encadré).

Une pétition, relayée par l’acteur Mark Ruffalo, très engagé contre le génocide en Palestine, a même recueilli un million de signatures. Le peuple américain veut, lui aussi, qu’ils dégagent tous.

Pourtant, le maire et la députée de New York, Zohran Mamdani et Alexandria Ocasio-Cortez, soutiennent la candidature de Hakeem Jeffries afin, semble-t-il, de sécuriser les fonds nécessaires au logement social dans la plus grande ville des États-Unis. À l’évidence, la mécanique et l’emprise des institutions et du parlementarisme, inhérentes aux plus hautes fonctions électives, n’ont pas dit leur dernier mot. Et pas qu’aux États-Unis…

Reste qu’en bas, une réunion de la section de DSA New York, dans la circonscription de Hakeem Jeffries, a bel et bien discuté de présenter une candidature indépendante contre lui. Et malgré l’opposition du maire Zohran Mamdani, qui proposait de concentrer les forces sur une autre circonscription (que DSA a gagnée), le vote était très serré : 555 pour présenter un candidat contre Jeffries (46 %), 626 contre (56 %), 24 abstentions. Pas si simple, donc. Le mouvement large, profond, qui s’est manifesté depuis des mois aux États-Unis, et qui vient à nouveau de s’exprimer de manière spectaculaire sur le terrain déformé des élections, va incontestablement se poursuivre.