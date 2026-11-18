Les dirigeants du RN ont beau chercher à se distinguer des réformes des retraites de Macron, en affirmant d’ailleurs qu’elles seraient des « non-réformes » (sic) – les salariés qui doivent partir après 62 ans depuis la réforme Macron apprécieront… – le projet de Marine Le Pen se situe dans la droite ligne de toutes les contre-réformes des gouvernements successifs depuis Balladur jusqu’à celle de Borne, en passant par Juppé, Sarkozy, Touraine…

Abandonnant définitivement la retraite à 60 ans à taux plein pour tous, le RN affirme tout d’abord : « Nous diviserons par deux le déficit. » Traduction : réduire les dépenses liées aux retraites, évaluées actuellement à environ 13 % du produit intérieur brut (PIB). François Fillon, en son temps, lorsqu’il voulait être candidat à l’élection présidentielle, en 2017, ne disait pas autre chose.

« Réparer » ou casser le système par répartition ?

Pour « réparer », affirment-ils cyniquement, le système actuel par répartition, la dirigeante du RN propose d’ « engager dès son arrivée au pouvoir » une réforme qui repose « sur trois critères – l’âge d’entrée sur le marché du travail, l’âge d’ouverture des droits et un nombre de trimestres à acquérir –, un concept – la progressivité – et un fil conducteur – réduire l’écart entre les trimestres réellement travaillés et cotisés avec les droits ouverts ».

Selon elle, « des centaines de milliers de travailleurs partiront plus tôt, entre deux et trois années gagnées » par rapport à la précédente réforme. Ce que ne dit pas Marine Le Pen, c’est que ces salariés pourront – peut-être ? – partir plus tôt, mais certainement pas avec une retraite à taux plein ! Ils partiront avec une retraite de misère…

D’ailleurs, pour que tout le monde comprenne bien, la dirigeante d’extrême droite affirme bien que son projet maintiendrait « l’âge de 67 ans comme limite pour prendre sa retraite à taux plein ». Autre « aveu » : concernant les séniors au chômage, deux trimestres pourraient être acquis entre… 60 et 65 ans ! Preuves que tout le monde ne pourra pas partir entre 60 et 62 ans.

Sans compter que le RN entend durcir les conditions de validation d’un trimestre. Pour valider un trimestre, il ne suffira plus de travailler 150 heures au SMIC, mais « il faudra avoir travaillé au moins à mi-temps pendant un trimestre et sans critère de salaire ».

Combiné à ces mesures, et pour parvenir à « diviser par deux » le prétendu déficit des retraites, le RN entend porter un coup majeur au système par répartition en instaurant un « fonds de capitalisation individuel et universel », placé sous l’égide de la Caisse des dépôts et consignations. Ce que Macron n’aura pas pu imposer pendant ses deux quinquennats, Marine Le Pen se porte candidate pour le faire. Selon le RN, cela représenterait « en moyenne 500 euros capitalisés par an » pour un travailleur. Une « vraie révolution », assure la candidate d’extrême droite. En réalité, ce serait une véritable contre-révolution.

Retour à la capitalisation d’avant-guerre

L’idée n’est pas nouvelle. C’est ce système de capitalisation qui prévalait avant la vague révolutionnaire de 1944-1945 qui a donné lieu à la création de la Sécurité sociale et la mise en place d’un système par répartition.

En avril 1910, le gouvernement de l’époque institue la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (ROP). Déjà, à l’époque, il s’agit de s’inspirer de nos « voisins européens », en l’occurrence le régime allemand. Chaque travailleur possède un livret individuel où s’accumulent ses cotisations, celles de son employeur et une allocation de l’État.

L’affiliation est obligatoire pour les salariés de l’industrie, du commerce et de l’agriculture gagnant moins de 3 000 francs par an. Elle reste facultative pour les petits patrons, fermiers et artisans. Ce système de capitalisation, la CGT à l’époque l’appelait la « retraite des morts ». Elle considérait que cette capitalisation était aux mains de l’État et que les sommes capitalisées serviraient à préparer et soutenir des guerres. La CGT s’y opposera fermement et obtiendra un an plus tard l’annulation de l’affiliation obligatoire.