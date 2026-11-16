Au cours des trois dernières années, à Gaza, l’armée génocidaire israélienne a détruit plus de 85 % des bâtiments, dont la majeure partie des infrastructures civiles et chassé environ 1,9 million de Palestiniens de leurs foyers.

Selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA) portant sur les pluies des 6 au 8 novembre 2026, environ 1,4 million de personnes, dont plus de 500 000 enfants, vivent encore dans des tentes ou des abris improvisés et sont exposées au froid, aux maladies, et aux intempéries.

Le rapport signale qu’en deux jours, plus de 6 000 abris familiaux ont été détruits, 17 400 endommagés et plusieurs centaines de latrines détruites ou détériorées. Les eaux pluviales se sont mélangées aux eaux usées, aggravant les risques de contamination.

En tout quelque 70 000 tentes de déplacés ont été inondées dans la bande de Gaza. Israël continue de tuer des Palestiniens à Gaza et d’empêcher la reconstruction des habitations et des infrastructures bombardées. Voilà à quoi ressemble le début d’un quatrième hiver sous le joug du génocide.

Les images largement visibles dans les réseaux sociaux de Gaza sous les eaux, de la détresse des familles, l’indignation soulevée dans le monde entier, contraignent les complices du génocide, à commencer par les responsables américains, à prendre des décisions.

Selon les médias israéliens, Washington a demandé à Israël d’engager des travaux d’assainissement après leur diffusion. Le 9 novembre, le « Conseil de la paix » a qualifié la situation d’ « urgence humanitaire immédiate ». Jugeant insuffisante la réponse israélienne, il réclame l’entrée de tentes, de matériaux d’assainissement et d’équipements de drainage.

L’ONU souligne que les restrictions israéliennes ont limité les préparatifs hivernaux et demande la levée des obstacles à l’entrée des fournitures. L’argument israélien qui prétend que ce matériel sera utilisé par le Hamas est de moins en moins entendable, même par ses principaux soutiens.