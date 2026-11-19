Un appel initié par l’association « Stop aux violences d’État » (SAVE) avec comme premiers signataires l’observatoire des violences policières, le comité Adama, le QG décolonial, Tsedek, l’UJFP, l’Union étudiante, l’Union syndicale lycéenne, l’UNEF, Amnesty international, ATTAC, Nous Toutes, Solidaires, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature, Green peace, Action Justice Climat, LFI, EELV et le POI

« Nous avons été plus de 730 000 à signer la pétition contre le “permis de tuer”, plus de 150 000 dans les rues le 20 septembre partout en France pour dire non au permis de tuer, nous nous sommes de nouveau mobilisés ce samedi 14 novembre et nous étions encore plus nombreux. Familles de victimes de crimes et violences policières, organisations étudiantes et lycéennes, ONG, associations antiracistes, antifascistes, féministes, enfantistes, mouvements pour le climat et la justice sociale, syndicats et organisations politiques s’unissent d’une seule voix pour s’opposer à cette loi.

Alors que le Rassemblement national avait inscrit l’examen du texte de loi dans sa niche au Sénat le 10 décembre prochain, le gouvernement a choisi d’en anticiper l’examen en l’inscrivant à l’ordre du jour dès ce jeudi 19 novembre. En précipitant ce vote en plein débat budgétaire, l’exécutif réduit l’espace du débat public et risque de priver ce texte de l’examen approfondi qu’il exige.

Cette accélération intervient dans un contexte alarmant, à l’heure où une répression d’une violence inouïe s’abat sur la jeunesse, les mouvements lycéens et étudiants, ainsi que sur l’ensemble du mouvement social contre la vie chère. Cette loi doit toutes et tous nous inquiéter.

En inversant la charge de la preuve, cette loi soumet les forces de l’ordre à un régime d’exception qui favorise leur impunité.

Nous serons devant le Sénat ce jeudi 19 novembre, jour d’examen et du vote du “permis de tuer” pour dire encore notre opposition à cette loi. Sénatrices, sénateurs, vous aussi, refusez le permis de tuer ! »