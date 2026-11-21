Le gouvernement a franchi un cap dans la répression du mouvement des lycéens en publiant circulaires et arrêtés pour criminaliser les lycéens mobilisés et leurs enseignants. Le déplacement du ministre Geffray au lycée Nelson-Mandela de Nantes, incendié au début de la mobilisation, sous haute escorte de CRS en a été l’illustration.

Revenons sur la chronologie de ces derniers jours.

Le 13 novembre, les ministres de l’Intérieur, Laurent Nunez, et de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, adressent aux préfets, recteurs, etc., une circulaire sur la « sécurisation des établissements scolaires ». Les mobilisations lycéennes y sont réduites à des « violences urbaines ».

La circulaire incite à faire la chasse aux élèves participants aux blocages d’établissements, et qui « encourent (à ce titre) des sanctions disciplinaires ». Ainsi, toute participation à un blocage ou à une dégradation doit entraîner une procédure disciplinaire « systématiquement et rapidement engagée »… y compris pour des faits commis hors établissement !

Les personnels aussi sont ciblés et peuvent faire l’objet de procédures disciplinaires pour « toute prise de parole contraire au devoir de réserve » ou toute action qui « aurait pour objet ou pour effet de priver les élèves de leur droit à l’instruction », précisant au passage que tout agent qui ferait l’objet d’une condamnation pénale pourrait être radié des cadres.

Cette circulaire est en réalité une réponse à la demande de Lecornu de la veille qui avait annoncé vouloir poursuivre les « complices » de violences dans les lycées « y compris parmi les personnels de l’Éducation nationale ». Isolé, minoritaire comme jamais et coupé d’une large part de la population, le pouvoir déploie une véritable fuite en avant dans la répression de ceux qui se mobilisent depuis près de deux mois pour des moyens et l’abrogation de Parcoursup.

Dimanche 15 novembre, un arrêté de la préfecture de police de Paris interdit tout rassemblement ou cortège non déclaré « dans un rayon de 100 mètres » autour de dix lycées et cinq sites universitaires de la capitale et d’Île-de-France, du lundi 16 au vendredi 20 novembre inclus. Du jamais-vu ! Toutes ces mesures d’exception sont prises 48 heures avant la nouvelle journée de grève et de mobilisation du 17 novembre à l’appel des organisations de jeunesse, la CGT et des organisations syndicales de la fonction publique.

Lundi 16 novembre, alors que le ministre Geffray était en déplacement à Nantes pour la réouverture du lycée Nelson-Mandela en partie incendié le 1er octobre, les forces de l’ordre en tenue antiémeute ont été déployées dans le hall de l’établissement pour disperser le rassemblement de plusieurs centaines de lycéens criant « Geffray, Geffray, responsable ! ».

Un confinement qui ne dit pas son nom

Ces mesures sont prises dans un contexte où, depuis plusieurs semaines les sanctions et les menaces contre les lycéens et les personnels se multiplient (conseils de discipline contre des élèves ayant participé aux mobilisations, collègues convoqués pour « évoquer leur posture professionnelle » face au mouvement en cours…), et où, dans de nombreux établissements, sous prétexte de « continuité pédagogique », des lycées sont passés au « distanciel ». Parents, élèves et enseignants savent bien que « l’enseignement à la maison » est une vaste supercherie dont l’objectif n’a rien à voir avec la transmission des connaissances mais tout à voir, en réalité, avec le fait d’empêcher la mobilisation des lycéens et des personnels.

En effet, lycées fermés placés « en distanciel » = impossibilité pour les enseignants et les lycéens de se réunir en assemblée générale pour échanger et décider des suites de la mobilisation. C’est un confinement qui ne dit pas son nom. Le gouvernement joue la carte de la répression et du pourrissement.

Mais mardi 17 novembre, avec leurs organisations syndicales, des milliers de lycéens, de jeunes, d’étudiants et de fonctionnaires ont à nouveau manifesté partout en France pour défendre leurs revendications et leurs droits.