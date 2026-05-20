Actualisation de loi de programmation militaire : 36 milliards en plus pour la guerre

Le 18 et le 19 mai, le débat sur l’actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030 se concluait à l’Assemblée nationale. Il y a une semaine, la « rallonge » de 36 milliards aux 413 milliards déjà actés pour la guerre avait été adoptée. Un seul groupe avait voté contre, celui de la France insoumise.

Mais pour aller jusqu’au bout de cette marche à la guerre, il faut créer des conditions qui bafouent toutes les règles du droit commun : ainsi l’article 21 de la loi propose d’installer dans le Code de la défense un régime d’« alerte de sécurité nationale ».

Le gouvernement a choisi des critères qui lui permettent de déclencher cet « état d’alerte » quand bon lui semble : « Menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale (…) ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense (…) ou de nature à justifier le déploiement à bref délai sur le territoire national des forces armées et formations rattachées françaises ou de forces alliées. »

Alors que le gouvernement maintient coûte que coûte son alignement derrière les menées guerrières des États-Unis et Israël contre l’Iran, qu’il soutient la guerre en Ukraine, qu’il ne manque pas un jour sans s’alarmer des menaces terroristes, les « cyber attaques »… on comprend qu’il veuille se doter d’un outil supplémentaire pour discipliner la population, sans aucun frein.

Car si les critères de déclenchement peuvent paraître flous, les conséquences de cet « état d’alerte » sont, elles, extrêmement précises. Un simple décret en Conseil des ministres pourrait l’activer et permettre de déroger aux libertés publiques mais aussi à toute une série de normes de durée, de sécurité et de santé du travail, de protection de l’environnement ou du patrimoine, d’urbanisme…

Ainsi, « sur tout ou partie du territoire national », pourraient être mises en œuvre des limitations de circulation, vérifications d’identité, palpations, fouille des bagages, visite de véhicules…

Tout cela par décret en Conseil des ministres d’un gouvernement archi-minoritaire dans le pays qui ne tient que grâce aux combines avec la droite, l’extrême droite et aux trahisons du Parti socialiste ! Et c’est ce seul gouvernement qui serait à même de décider de déclencher l’état d’alerte de sécurité nationale ! Qui lui en aura donné mandat ? Certainement pas le peuple…

On se souvient de l’usage que Macron a déjà fait des pouvoirs d’exception que lui donne la Ve République, les Gilets jaunes gazés, arrêtés sans motif, mutilés, éborgnés s’en souviennent encore ! Quant à l’état d’urgence sanitaire décrété pendant l’épidémie de COVID 19, il a été utilisé pour restreindre les libertés publiques, notamment les libertés syndicales, de réunions, de déplacement, de manifestation…

L’Assemblée nationale et le Sénat seront simplement informés des raisons qui ont amené le gouvernement à décréter cet état d’alerte, ce qui est bien dans la logique du « coup d’État permanent » installé par la Ve République. Il n’y a que si cet « état d’alerte » devait durer plus de deux mois que la loi, c’est-à-dire le Parlement, qui devrait en décider. Deux mois pour se prononcer sur un état d’alerte qui va décréter des mesures dérogatoires et suspensives du droit commun, qui s’appliqueront donc avec toute leur brutalité avant que le Parlement puisse dire quoi que ce soit, deux mois après un bourrage de crâne méthodique… On peut imaginer dans quelle nasse serait enfermé le Parlement pour se prononcer.

L’article 21 a été voté par le « bloc central » et l’extrême droite. Les députés LFI, avec ceux du PCF et des écologistes, ont voté contre. Le PS a choisi de s’abstenir, pour voter au final la loi dans son ensemble.