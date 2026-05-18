Pour une « mutuelle complémentaire gérée par la Sécurité sociale » ?

Dernièrement, est parue sur le site de l’Assemblée nationale une pétition intitulée « Pour la création d’une mutuelle complémentaire gérée par la Sécurité sociale ». Cela donne l’occasion de rappeler certaines choses.

Cette pétition indique que les complémentaires santé coûtent de plus en plus cher et sont inégalitaires car le taux de cotisation dépend du contrat souscrit et de l’âge du bénéficiaire.

C’est vrai, et c’est logique compte tenu de la nature des mutuelles : ce sont des entreprises, donc elles ne vont pas vous rembourser si vous ne payez rien.

À l’inverse, la Sécurité sociale, même si elle a pris des coups, reste assise sur le principe de la solidarité. Par exemple, si vous avez des enfants à charge, ils bénéficient de la Sécurité sociale sans que vous soyez soumis à une cotisation supplémentaire. Or, si vous souhaitez que vos enfants bénéficient de votre complémentaire santé, vous êtes obligés de payer une cotisation famille.

C’est notamment pour cette raison que les mutuelles étaient farouchement opposées à la mise en œuvre de (…)