Grande-Bretagne : élections locales du 7 mai, une véritable crise politique

Des élections locales pour le renouvellement d'élus de différents conseils (5 014 sièges) se sont tenues en Angleterre le jeudi 7 mai 2026. Le même jour, Gallois et Écossais ont élu leur parlement régional. Effondrement sans surprise du Parti travailliste, du Parti conservateur qui continue à voir se réduire son électorat, et importants succès du parti d'extrême droite Reform UK.

Ces élections revêtaient une importance particulière dans la situation actuelle : effondrement des conservateurs aux élections législatives de 2024, poussée de l’extrême droite de Farage au détriment des conservateurs (22 députés conservateurs ont rejoint le parti de Farage), discrédit de plus en plus prononcé du Parti travailliste (politique résolument anti-ouvrière, scandales multiples), montée en puissance des Verts aux élections partielles.

Le 7 mai : effondrement du parti travailliste, nouvelle déroute pour le parti conservateur et succès pour Reform UK

Les travaillistes perdent 1 229 sièges (60 % de leurs sièges en jeu), les conservateurs 433 (40 %). Reform UK en gagne 1372, les Verts 393 et les libéraux démocrates 142. La plupart des scrutins municipaux ont été marqués par une abstention de l’ordre de 60 %, habituelle pour ces élections.

Les résultats au Pays de Galles et en Écosse sont encore plus défavorables pour le parti travailliste : les partis indépendantistes, SNP pour l'Écosse et Plaid Cymru pour le Pays de Galles (où le parti travailliste dominait la vie politique depuis plus d'un siècle) dominent largement les (…)