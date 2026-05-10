État espagnol : la Palestine au cœur du 1er Mai

Le 1er mai, dans toutes les grandes villes de l’Espagne se sont déroulées des manifestations à l’appel des syndicats majoritaires CCOO et UGT sur des mots d’ordre communs concernant la nécessité d’augmenter les salaires de 4 % chaque année pour les trois prochaines années, et de 1,5 % en fonction de l’inflation. à cela s’ajoute la revendication de faciliter l’accès au logement, notamment pour la jeunesse, face à la spéculation effrénée. La question du « non à la guerre » était présente dans toutes les manifestations.

La participation des travailleurs a été plus importante que dans les années précédentes, mais les discours des principaux dirigeants n’ont pas débouché sur des propositions d’action. Autrement dit, ils ont exprimé une position de soutien au gouvernement au nom de la lutte contre l’extrême droite. (…)