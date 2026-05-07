Candidature de Jean-Luc Mélenchon : 150 000 parrainages en 24 heures !

Dimanche soir, à peine une heure après l’annonce de candidature de Jean-Luc Mélenchon au 20 heures de TF1, l’offensive politique se met en marche : tout le monde déteste Mélenchon !

Sur BFM TV, face à Clémence Guetté, des chiffres tombent, assénés comme des vérités : 83 % des sympathisants LFI verraient Mélenchon comme un handicap, 76 % comme un « boulet ». Le problème ? Ces données sont fausses. Il faudra une vérification en direct de Clémence Guetté pour que la chaîne corrige, précisant qu’il s’agissait en réalité de sympathisants de gauche hors LFI. Entre temps, l’information a circulé, répétée, déjà installée.

Cette séquence donne le ton. Elle n’est ni isolée ni (…)