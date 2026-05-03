Cisjordanie : Sur la signification des élections municipales

Les élections municipales en Cisjordanie se sont tenues le week-end du 25 avril dans un contexte où la direction de l’Autorité palestinienne à Ramallah est très largement perçue comme incapable de résister réellement à l’occupation...

  • Actualité internationale, Cisjordanie, Palestine
Dépouillement des bulletins de vote pour les élections municipales dans la ville d'Al-Bireh, en Cisjordanie occupée, le 25 avril 2026. (Zain Jaafar via AFP)
Par Correspondance de Palestine
Publié le 3 mai 2026
Temps de lecture : 2 minutes

Les élections municipales en Cisjordanie se sont tenues le week-end du 25 avril dans un contexte où la direction de l’Autorité palestinienne à Ramallah est très largement perçue comme incapable de résister réellement à l’occupation, voire, et de plus en plus, comme une entité collaboratrice de l’occupation. Cette perception, qui se fonde sur une réalité quotidienne, nourrit un rejet massif de Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, et du Fatah, qui est le parti dirigeant. Dans de très nombreuses municipalités, c’est le Fatah qui a concurrencé le Fatah, à savoir des clans familiaux, des dirigeants, membres du même parti, montrant une scène politique (…)

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