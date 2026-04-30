« Rapprocher le salaire brut du salaire net », c’est la fable des principaux partis de droite, d’extrême droite voire de la « gauche républicaine », candidats pour 2027 au dynamitage de la Sécurité sociale de 1945.

Le scénario réapparaît régulièrement : il consisterait à supprimer la différence entre le salaire brut et le salaire net – différence constituée par des cotisations, qui seraient donc versées en salaire direct aux salariés, soi-disant pour augmenter leurs salaires…

Mais les cotisations, c’est du salaire ! Du salaire « socialisé », pour la Sécu. Donc, ce sont les salariés qui paieraient leur « augmentation ». Première arnaque !

Tous ces braves gens qui, à droite et à « gauche », ont alternativement exercé le pouvoir depuis plus de quarante-cinq ans, condamné près de 10 millions de salariés et leurs familles à vivre sous le seuil de pauvreté, prétendent aujourd’hui améliorer leur sort…

Comme si eux-mêmes, ou les gouvernements qu’ils ont soutenus, (…)