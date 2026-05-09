Guerre et budget de guerre : la facture du gouvernement et du capital

TotalEnergies : records de bénéfices pour les profiteurs de guerre

Porté par la hausse des prix du pétrole causée par la guerre au Moyen-Orient, TotalEnergies affiche des résultats spectaculaires. Sur les trois premiers mois de 2026, le groupe engrange 5,8 milliards de dollars de profits (environ 5 milliards d’euros), soit une hausse de 100 % par rapport au trimestre précédent et de 51 % sur un an. Des chiffres vertigineux, alors que les ménages subissent de plein fouet le coût des carburants. Dans le même temps, la flambée du cours de l’action a généré un enrichissement estimé à 55,4 milliards d’euros pour les actionnaires.

Les firmes de l’armement à la fête

Les industriels de la défense affichent une santé florissante. Dassault Aviation voit son chiffre d’affaires bondir de 22 % sur 2025, atteignant 7,4 milliards d’euros. De son côté, l’allemand Rheinmetall, entièrement tourné vers l’armement, vise désormais 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2030. Même dynamique chez Thales: + 7,2 % du chiffre d’affaires sur les trois premiers mois de l’année. Portés par l’explosion des budgets militaires en Europe, ces groupes accumulent commandes et profits. Une expansion rapide qui contraste face aux politiques d’austérité, et souligne un choix politique clair: casser les budgets sociaux pour renforcer le secteur militaire.

Aide à domicile : baisse des aides pour les seniors

Un décret du 8 avril relève l’âge de 70 à 80 ans pour accéder à l’exonération de cotisations sur les aides à domicile. Cette mesure renchérit concrètement le coût pour les retraités concernés. Pour 20 heures mensuelles, la facture peut augmenter de 20 à 40 euros. Une mesure en réponse directe à la circulaire du ministère de l’Action et des Comptes publics (lire ci-contre).

Santé : remise en cause du remboursement à 100 %

Un décret du 17 avril modifie les règles de prise en charge des maladies graves. Dès octobre 2026, certains médicaments jugés « peu efficaces » par la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ne seront plus remboursés intégralement. Près de 14 millions d’assurés sont concernés. Le critère avancé est économique: réduire les dépenses. Une évolution qui réduit l’accès aux soins et la place laissée au jugement médical face aux contraintes budgétaires.

Gaz : une hausse de prix de plus de 15 %

À partir du 1er mai, le tarif de référence du gaz grimpe de 15,4 %, touchant environ 7,6 millions de foyers. Depuis la fin des tarifs réglementés en 2023, il s’agit d’un niveau record. Concrètement, cela représente une hausse moyenne de plus de 6 euros par mois sur les factures. Une augmentation de plus dans un contexte où le pouvoir d’achat est sous pression.