1er Mai à Annecy : Une manifestation « Contre la guerre, pour la paie et la paix »

La banderole de tête de la manifestation (« Contre la guerre, Pour la paie et la paix ») qui a rassemblé près de 500 personnes indiquait clairement le sens de la mobilisation organisée ce 1er Mai à Annecy.

En effet, l’union locale CGT avait décidé de faire de ce 1er Mai une journée de mobilisation contre la guerre et pour les revendications. La Fédération FO 74 de l’enseignement, le FSU et Solidaires ont répondu présents. Parmi les prises de parole, un militant CGT a rappelé les paroles d’Anatole France : « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. » La responsable de FO enseignement est revenue sur la militarisation de la jeunesse organisée par Macron/Lecornu, sur la multiplication des classes défense dans le département, et sur l’aide à la mobilisation pour faire échec à cette politique. Une militante hospitalière CGT a informé que sa fédération appelait à se rassembler devant l’Assemblée nationale le 4 mai contre la guerre, contre les budgets de guerre, contre les 36 milliards de plus pour l’armée.

L’après-midi, l’UL CGT a organisé un débat contre la guerre introduit par la secrétaire générale de l’UL CGT qui a rappelé que son UL appelait au meeting du 20 juin à Londres et finançait 3 militants pour s’y rendre. Quatre militants ont introduit une riche discussion qui s’en est suivi.

– Un militant CGT de retour de Cuba est revenu sur le blocus organisé par l’impérialisme américain et ses conséquences pour le peuple cubain.

– Le secrétaire général de la Libre Pensée est revenu sur la fable selon laquelle les budgets militaires sauveraient l’emploi industriel. Concernant la Palestine, il a indiqué que la solution d’un seul é tat libre, indépendant et démocratique, rassemblant toutes les composantes s’imposerait.

– La militante associative a fait le point sur la situation complexe au Venezuela suite à l’intervention américaine et le kidnapping du président Maduro.

– La responsable de l’association France Palestine Solidarité a fait état du combat contre le génocide du peuple palestinien en précisant les difficultés du syndicalisme en Palestine. Elle a conclu sur le meeting du 20 juin à Londres indiquant : « Cette initiative est très importante dans l’aide à l’organisation à l’échelle mondiale de la mobilisation contre l’impérialisme, contre les guerres, et la place particulière de la question palestinienne dans la situation mondiale. »