78e anniversaire de la Nakba

La Nakba (mot qui signifie la « catastrophe » en arabe) est commémorée chaque année par les Palestiniens du monde entier, le 15 mai, c’est-à-dire au lendemain de la proclamation de l’État israélien en 1948.

Des expulsions massives, meurtres, pillages de 1948 au génocide actuel contre la population de la bande de Gaza et du Sud-Liban, la Nakba s’avère dans les faits être un processus continu, une offensive consciente, structurée de nettoyage ethnique, d’effacement de toute présence palestinienne de la terre historique de la Palestine.

Une politique assumée de terreur

Récemment le journal israélien Haaretz a révélé le contenu de milliers de documents exhumés par l’institut (…)