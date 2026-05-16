1er Mai : un projet de loi peut en cacher un autre
Lecornu veut instaurer des dérogations de droit, concernant le travail le 1er Mai, pour des branches entières.
Par Gabriel Caruana
Publié le 16 mai 2026
Temps de lecture : 2 minutes
Le 13 avril 2026, le gouvernement était contraint de retirer son projet de loi visant à instaurer des dérogations généralisant pour plus de trois millions de salariés le travail du 1er Mai.
Mais ce 1er Mai, Sébastien Lecornu, accompagné de Laurent Wauquiez, a acheté du pain et du muguet dans des commerces en Haute-Loire qui, en toute illégalité, ont décidé de faire travailler leurs salariés. Ils ont été félicités. Un boulanger verbalisé en Isère par un inspecteur du travail a même été appelé par le Premier ministre pour lui assurer « qu’il n’y aurait pas de suite aux amendes ». Les militants poursuivis et condamnés pour leur opposition à la politique gouvernementale et à son soutien au génocide (…)
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