1er Mai : un projet de loi peut en cacher un autre

Lecornu veut instaurer des dérogations de droit, concernant le travail le 1er Mai, pour des branches entières.

  • Actualité politique et sociale
Le 1er Mai 2026, Sébastien Lecornu et Laurent Wauquiez achètent du pain et du muguet dans des commerces, en Haute-Loire. (Kenzo Tribouillard / Pool / AFP)
Par Gabriel Caruana
Publié le 16 mai 2026
Temps de lecture : 2 minutes

Le 13 avril 2026, le gouvernement était contraint de retirer son projet de loi visant à instaurer des dérogations généralisant pour plus de trois millions de salariés le travail du 1er Mai.

Mais ce 1er Mai, Sébastien Lecornu, accompagné de Laurent Wauquiez, a acheté du pain et du muguet dans des commerces en Haute-Loire qui, en toute illégalité, ont décidé de faire travailler leurs salariés. Ils ont été félicités. Un boulanger verbalisé en Isère par un inspecteur du travail a même été appelé par le Premier ministre pour lui assurer « qu’il n’y aurait pas de suite aux amendes ». Les militants poursuivis et condamnés pour leur opposition à la politique gouvernementale et à son soutien au génocide (…)

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