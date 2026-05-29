Bolivie : la rébellion populaire exige la démission du président

Le président Paz, acculé par la mobilisation des travailleurs et des communautés indigènes, fait appel à la répression et convoque un « Conseil économique et social » pour tenter de contenir les manifestations.

La rébellion populaire en Bolivie a pris de l’ampleur au cours des dernières vingt-quatre heures : avec des grèves de travailleurs – ouvriers d’usine, mineurs, camionneurs et employés des services publics –, des blocages sur les principales routes du pays, des barricades devant plusieurs sièges d’organismes fédéraux et des colonnes de milliers de manifestants encerclant le palais présidentiel à La Paz.

La vague de protestations est une réponse au programme d’austérité et de privatisations draconien du gouvernement Paz. Les mesures annoncées ont impliqué l’adoption d’une politique de compression salariale, la suppression des subventions publiques aux carburants et la privatisation de plusieurs services publics.

La situation a explosé lorsque le président a annoncé l’adoption d’une loi sur les terres ouvrant la voie à l’exploitation des terres des petits agriculteurs et des zones communautaires indigènes par des groupes économiques, remettant en cause une législation historique conquise par la paysannerie andine. Paz veut céder ces terres à des entreprises de l’agrobusiness, y compris brésiliennes, ainsi qu’à des sociétés étrangères du secteur minier.

La résistance populaire est la voie pour vaincre les gouvernements néolibéraux

Les manifestations ont commencé le 1er mai, lorsque la Centrale ouvrière bolivienne (COB) a décrété une grève générale pour exiger une hausse salariale de 20 %, rapidement soutenue par les (…)