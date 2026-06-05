Victoire du PSG en finale de ligue des champions : répression et violence contre les supporters parisiens

« Un grand pays de gestion de l’ordre public », c’est avec ces mots que le ministre de l’Intérieur et ancien préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a qualifié la France à la suite de la victoire du Paris-Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des champions le samedi 30 mai. Ce que le ministre qualifie de gestion de l'ordre public est en réalité la répression systématique de la jeunesse des banlieues, issue de l’immigration.
C’est une violence de classe, raciste, qui se manifeste, aujourd'hui de manière flagrante, lors de ces rassemblements populaires, mais se déroule au quotidien depuis des dizaines d'années.
Et parfois, cela amène au pire… On pense notamment aux décès de Zyed, Bouna, Adama, Nahel, mais aussi de (…)
Vous avez lu 20% de l'article. La suite est réservée aux abonnés. Pour accéder au contenu, vous pouvez :
Vous êtes déjà abonné ? Connectez-vous :