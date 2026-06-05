Parcoursup, « parcours du combattant »

Les premiers résultats de Parcoursup tombent ce mardi 2 juin à 19 heures. Plus d’un million de lycéens et d’étudiants en réorientation vont découvrir si leurs vœux d’orientation ont été acceptés ou non.

Une question se pose désormais avec force : à quoi sert encore de passer les épreuves du baccalauréat lorsque les élèves connaissent déjà, avant même les examens, leur avenir dans l’enseignement supérieur ? Le contrôle continu exerce déjà une pression permanente tout au long de la scolarité. Avec (…)