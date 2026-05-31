Brésil : les étudiants unis dans la grève à Sao Paulo

Après un rassemblement à 14 heures sur le Largo da Batata, où des milliers d’étudiants des trois universités étaient présents avec leurs DCE (directoires centraux étudiants), une grande marche s’est élancée, bloquant plusieurs avenues jusqu’au siège du gouvernement de l’État, dans le quartier du Morumbi.

Des dizaines de milliers de personnes y ont participé, y compris des étudiants d’autres universités venus en solidarité avec le mouvement, comme ceux de l’université fédérale UNIFESP.

Le gouverneur Tarcisio attaque les étudiants

Il s’agissait d’une puissante manifestation de rejet du gouvernement de Tarcisio de Freitas , qui privatise et démantèle l’éducation publique dans l’État.

Son gouvernement réduit les budgets des universités publiques de l’État et attaque les étudiants à travers les interventions brutales de la police militaire à l’USP la semaine dernière, lorsque les étudiants ont été expulsés de force de l’occupation du rectorat de l’USP alors qu’ils réclamaient l’ouverture de négociations.

Une lutte qui concerne tout le monde

Des militants de Dialogue et action pétiste étaient présents, étudiants, enseignants et personnels techniques, avec des pancartes en soutien aux (…)