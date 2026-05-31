Grève des enseignants en Espagne

Le samedi 23 mai, à Valence, 150 000 personnes défilent à l’appel des syndicats Intersindical, UGT, CCOO et des associations de parents d’élèves. Nos publions des extraits du journal Informacion obrera.

  • Actualité internationale, États espagnol
Manifestation à Valence le 23 mai (photo correspondant).
Par Rédaction d’Informacion obrera
Publié le 31 mai 2026
Temps de lecture : 3 minutes

Au cours des dernières années, les autorités éducatives ont présenté l’extension des droits comme l’une des grandes avancées du système éducatif espagnol. L’extension de l’éducation de la petite enfance de 0 à 3 ans, la promotion du modèle d’école inclusive ou l’élargissement de la formation professionnelle apparaissent sans cesse dans le discours institutionnel comme des preuves de modernisation et de progrès social. Cependant, derrière ce discours se cache une réalité bien plus contradictoire : l’augmentation des exigences imposées au système éducatif ne s’est pas accompagnée d’un investissement suffisant en personnel, en infrastructures et en conditions de travail.

Il en résulte un système éducatif soumis à une tension croissante. Alors que les fonctions sociales que doit assumer l’école publique se multiplient, le corps enseignant dénonce des effectifs surchargés, une surcharge administrative, un manque de spécialistes, une détérioration des salaires et une conflictualité croissante dans les salles de classe. Cette situation ne touche pas uniquement un (…)

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