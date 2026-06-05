Les enseignants de Valence (État espagnol) votent la poursuite de la grève illimitée

Selon le journal Las Provincias, le ministère régional de l’Éducation a transmis sa dernière proposition aux syndicats améliorant les versions précédentes en matière de ratios et d’effectifs. Ce sont deux des trois points clés pour parvenir à un accord satisfaisant pour la majorité des enseignants et des maîtres, dans le but de mettre un terme à la contestation, après avoir validé l’augmentation salariale signée avec le syndicat enseignant ANPE et le syndicat des fonctionnaires CSIF.

Cet accord salarial vise à augmenter progressivement les salaires des enseignants de 200â€ˆeuros bruts par mois, qui serait pleinement effectif d’ici à 2028.

Le sondage réalisé par trois des syndicats organisateurs, STEPV, CCOO et UGT – qui s’étaient engagés à ne signer aucun des points revendiqués sans l’aval de la majorité du corps enseignant – s’est soldé par un rejet massif de 91 % des plus de 30 000 participants au questionnaire concernant la proposition d’accord du Consell dans son ensemble.

Une grève de grande ampleur

Dans les projets présentés, il y a également la proposition de réduire à 22 le nombre d’élèves par classe en maternelle et en primaire, et de diminuer progressivement le nombre d’élèves dans le secondaire (25 au lieu de 30 au collège et 30 au lieu de (…)