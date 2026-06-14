Classiques du marxisme : « Où va la France ? », de Léon Trotsky

Articles du 28 mars 1935 (extraits) Le 6 février 1934, le grand capital fait descendre ses bandes dans la rue « Comment la grande bourgeoisie, maîtresse de la société contemporaine, apprécie-t-elle la situation actuelle, et comment agit-elle ? Le 6 février 1934 n’a constitué une surprise que pour les organisations ouvrières et la petite bourgeoisie. Les centres du grand capital participaient depuis longtemps au complot, avec l’objectif de substituer par la violence au parlementarisme le bonapartisme (régime « personnel »). Deux conclusions importantes découlent de ce fait : 1) les capitalistes, dès avant 1934, jugeaient la situation comme révolutionnaire ; 2) ils ne sont pas restés à attendre passivement le développement des événements, afin de recourir à une défense « légale » à la dernière minute, mais ont pris eux-mêmes l’initiative en faisant descendre leurs bandes dans la rue. La grande bourgeoisie a donné une inappréciable leçon de stratégie de classe… Une situation révolutionnaire se forme par l’action réciproque de facteurs objectifs et subjectifs. Si le parti du prolétariat se montre incapable d’analyser à temps les tendances de la situation prérévolutionnaire et d’intervenir activement dans son développement, au lieu d’une situation révolutionnaire, c’est une situation contre-révolutionnaire qui surgira inévitablement… La politique à courte vue, passive, opportuniste, du front unique, et surtout des staliniens qui sont devenu son aile droite, voilà ce qui constitue le principal obstacle sur la voie de la révolution prolétarienne en France. » « Élections municipales et législatives : une évaluation des forces, pas plus » « Les changements de l’état d’esprit politique des masses exigent la plus grande attention. Sonder à chaque étape cette dialectique vivante – telle est la tâche de l’agitation. Actuellement le front unique demeure en retard de façon criminelle à la fois sur le développement de la crise sociale et sur l’état d’esprit des masses (…) . Pour déterminer à quel degré les masses sont prêtes à la grève générale et pour renforcer en même temps l’état d’esprit de combativité des masses, il faut leur proposer un programme d’action révolutionnaire. Des mots d’ordre partiels, tels que l’abolition des décrets-lois bonapartistes et du service militaire de deux ans, trouveront assurément dans ce programme une place marquante. Mais ces deux mots d’ordre épisodiques sont tout à fait insuffisants. Au-dessus de toutes les tâches et revendications partielles de notre époque, il y a LA QUESTION DU POUVOIR. Depuis le 6 février 1934, la question du pouvoir est posée ouvertement comme une question de force. Les élections municipales et législatives peuvent avoir leur importance pour l’évaluation des forces, pas plus. La question sera tranchée par le conflit ouvert des deux camps. » « La grandiose grève de masse porte au rassemblement parlementaire un coup mortel » « Cette brochure est formée d’articles écrits à des moments divers des deux dernières années et demie. Pour parler plus précisément : de l’offensive de la coalition fasciste-bonapartiste-royaliste du 6 février 1934 à la grandiose grève de masse de fin mai-début juin 1936. Quelle grandiose amplitude politique ! Les chefs du Front populaire sont assurément enclins à attribuer le mérite du déplacement qui s’est produit vers la gauche à la clairvoyance et à la sagesse de leur politique. Mais il n’en est rien. Le cartel tripartite s’est révélé être un facteur de troisième ordre dans la marche de la crise politique. Communistes, socialistes et radicaux n’ont rien prévu ni rien dirigé : ils ont subi les événements. Le coup, inattendu pour eux, du 6 février 1934 les a forcés, contrairement à leurs mots d’ordre et doctrines de la veille, à chercher leur salut dans une alliance les uns avec les autres. La grève de mai-juin 1936, non moins inattendue, porte à ce rassemblement parlementaire un coup mortel. Ce qui peut apparaître à un regard superficiel comme l’apogée du Front populaire est en réalité son agonie. » « En rassurant les capitalistes, Blum et Jouhaux se rassurent eux-mêmes » « Selon la légende, à la question de Louis XVI : “Mais c’est une révolte ?”, un de ses courtisans répondit : “Non, sire, c’est une révolution.” Actuellement, à la question de la bourgeoisie “C’est une révolte ?”, ses courtisans répondent : “Non, ce ne sont que des grèves corporatives.” En rassurant les capitalistes, Blum et Jouhaux se rassurent eux-mêmes. Mais les paroles ne peuvent rien. Certes, au moment où ces lignes paraîtront, la première vague peut s’être apaisée. La vie rentrera apparemment dans son ancien lit. Mais cela ne change rien au fond. Ce qui s’est passé, ce ne sont pas des grèves corporatives, ce ne sont même pas des grèves. C’est la grève. C’est le rassemblement au grand jour des opprimés contre les oppresseurs, c’est le début classique de la révolution. »