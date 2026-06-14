La destruction du bac, la machine Parcoursup

Témoignages « J’ai fait 17 vœux et je suis en liste d’attente partout » Sacha, lycéen « L’écrasante majorité de mes potes, c’est la même chose. Aucun n’a eu ses premiers vœux. Aucun. Alors qu’il y en a qui ont mis beaucoup de vœux de sécurité ou dans des formations pas très sélectives, ils n’ont rien eu. Le fait d’avoir les résultats, juste avant de passer le bac, ça me met la pression, parce que tous les matins, le premier truc que tu fais, c’est de regarder si tu es monté dans la liste d’attente (pour être pris dans la formation voulue, Ndlr). En plus, c’est hyper frustrant. Et en fait, tout va hyper vite. Entre les résultats du bac et les listes d’attente interminables, on ne sait plus trop où donner de l’énergie. C’est vrai que je pense qu’avoir les résultats de Parcoursup après le bac, ce serait plus logique, parce qu’à ce moment-là, on se concentrerait juste sur le bac. On ne serait pas influencé par ce qu’on obtient sur Parcoursup. Le fait qu’il y ait plus de monde, et qu’on soit davantage en attente, fait qu’on ne sait pas trop ce qu’on va faire l’année prochaine. Moi, je ne sais pas du tout si je dois déjà réfléchir à ce que je vais faire en septembre sans Parcoursup, ou si j’ai encore des chances d’avoir mes vœux. Encore une fois, le vrai problème, c’est surtout qu’il n’y a pas assez d’universités. Il y a trop de gens qui demandent les mêmes formations et qui sont très loin dans les listes d’attente parce qu’il n’y a pas assez de places, pas assez d’universités, pas assez d’enseignants et c’est parce qu’on n’a pas mis assez d’argent dedans. On aurait dû mettre plus d’argent. C’est complètement débile parce qu’au final, il y a énormément de gens qui n’ont pas accès à ce qu’ils veulent faire. Je préférerais qu’il y ait de l’aide dans les universités, plus de places, plus d’enseignants, avec davantage de gens qui puissent avoir ce qu’ils veulent, plutôt qu’on parte à la guerre. La journée de mobilisation, c’est vraiment de la propagande. Vraiment. À la fin, la dernière phrase, c’était : “Maintenant, vous êtes prêts à défendre la France” » « C’est la troisième année que je candidate sur Parcoursup » Bacchus, jeune travailleur « Je suis un jeune travailleur en reconversion, et c’est la troisième fois que je candidate sur Parcoursup. La première fois, je n’ai pas eu mes vœux initiaux, ce qui m’a obligé de quitter ma ville, aller sur la capitale pour une double licence que j’avais mise en vœu de secours. Au bout d’un an et demi, entre la masse de travail et l’obligation de prendre un travail sur le côté pour combler la fin du mois, j’ai fait un burn-out et j’ai abandonné mon parcours en études supérieures pour prendre à la place un plein-temps en tant qu’AED. Au bout de ma première année, j’ai tenté une reconversion dans le secteur d’éducateur spécialisé, mais j’ai été refusé de partout. J’ai retenté ma candidature cette année dans le secteur de l’administratif dans l’Éducation nationale, et cette fois-ci je suis en attente sur tous mes vœux. Mais je ne suis pas le seul. Sur le million de candidatures sur Parcoursup en 2026, 500 000 jeunes n’ont rien reçu dès l’ouverture des résultats. C’est inadmissible de mettre de côté tant de personnes, de retirer de plus en plus de financement dans l’enseignement supérieur, tout ça pour financer l’industrie de l’armement ? »