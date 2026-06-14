La destruction du bac, la machine Parcoursup
Le 2 juin, d’après les chiffres du gouvernement, 356 420 jeunes n’ont reçu aucune proposition d’admission sur 1 050 000 candidats. Et c’est sans évoquer ceux qui n’ont eu que leur 19e ou 20e vœu…
Le 2 juin, d’après les chiffres du gouvernement, 356 420 jeunes n’ont reçu aucune proposition d’admission sur 1 050 000 candidats. Et c’est sans évoquer ceux qui n’ont eu que leur 19e ou 20e vœu…
Cette boucherie organisée est revendiquée par le gouvernement Macron. C’est un droit séculaire qui est rayé de la carte : le bac, premier grade universitaire, permettait d’accéder à l’université. La licence permettait d’accéder à ce qui est aujourd’hui le master. Mais ce droit est bafoué par Parcoursup et MonMaster : la sélection la plus totale est imposée par ces deux plateformes, en fonction de là où vous vivez, où vous étudiez, qui vous êtes… On choisira si vous méritez une formation.
« Parcoursup fait simplement rencontrer l’offre et la demande (…), personne ne saurait faire autrement », déclare le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray. La privatisation de l’enseignement ne fait que s’accélérer. Depuis l’élaboration de Parcoursup, ce sont 10 761 formations du privé hors contrat avec l’État qui sont proposées sur la plateforme. Le projet politique de Macron pour la jeunesse, c’est plus vite chez le patron, via l’expansion des filières d’apprentissage, qui sont détenues aux deux tiers par des établissements privés. C’est la suite logique de la casse de l’enseignement supérieur provoquée par la bourgeoisie : sur les deux dernières années, ce sont 50 000 places en moins à l’université, alors qu’il y a plus de 200 000 candidats sur Parcoursup depuis l’année dernière.
Remettre le bac comme premier grade universitaire
« Personne ne saurait faire autrement », comme l’affirme le ministre ? Bien sûr que si ! C’est d’ailleurs sur le programme de la France insoumise qui mentionne clairement l’abrogation de Parcoursup. Contrairement à ce qu’on entend à longueur de journée, ce n’est pas impossible, il suffit de faire le choix politique d’ouvrir des filières dans les universités là où Macron fait le choix chaque année de couper des millions (moins 500 millions d’euros pour l’enseignement supérieur en 2025).
Le cœur de la solution pour abroger Parcoursup et être à la hauteur de la jeunesse de ce pays, c’est de remettre le bac comme premier grade universitaire.
Le bac permet l’inscription à la filière de son choix. Aujourd’hui, on sait si on est accepté dans une filière avant même de passer les épreuves du baccalauréat. Que ce soit le stress des épreuves, le stress de Parcoursup et des files d’attente interminables (ça peut aller jusqu’à des classements insensés : 15000e !). Tout ceci n’a pas de sens, l’avenir qu’on nous propose, c’est soit vous avez de l’argent, soit vous faites un crédit sur quinze ans pour aller dans le privé, soit l’armée vous attend.
Mais nous n’irons pas, comme le rappelle l’appel « Jeunes contre la guerre » signé par plus d’un millier de jeunes.
De l’argent pour l’université, pas pour l’armée. Abrogation de Parcoursup. Nous ne sommes pas de la marchandise. Ni chair à patron ni chair à canon.
Témoignages
« J’ai fait 17 vœux et je suis en liste d’attente partout »
« L’écrasante majorité de mes potes, c’est la même chose. Aucun n’a eu ses premiers vœux. Aucun. Alors qu’il y en a qui ont mis beaucoup de vœux de sécurité ou dans des formations pas très sélectives, ils n’ont rien eu.
Le fait d’avoir les résultats, juste avant de passer le bac, ça me met la pression, parce que tous les matins, le premier truc que tu fais, c’est de regarder si tu es monté dans la liste d’attente (pour être pris dans la formation voulue, Ndlr). En plus, c’est hyper frustrant.
Et en fait, tout va hyper vite. Entre les résultats du bac et les listes d’attente interminables, on ne sait plus trop où donner de l’énergie. C’est vrai que je pense qu’avoir les résultats de Parcoursup après le bac, ce serait plus logique, parce qu’à ce moment-là, on se concentrerait juste sur le bac. On ne serait pas influencé par ce qu’on obtient sur Parcoursup.
Le fait qu’il y ait plus de monde, et qu’on soit davantage en attente, fait qu’on ne sait pas trop ce qu’on va faire l’année prochaine. Moi, je ne sais pas du tout si je dois déjà réfléchir à ce que je vais faire en septembre sans Parcoursup, ou si j’ai encore des chances d’avoir mes vœux.
Encore une fois, le vrai problème, c’est surtout qu’il n’y a pas assez d’universités. Il y a trop de gens qui demandent les mêmes formations et qui sont très loin dans les listes d’attente parce qu’il n’y a pas assez de places, pas assez d’universités, pas assez d’enseignants et c’est parce qu’on n’a pas mis assez d’argent dedans. On aurait dû mettre plus d’argent.
C’est complètement débile parce qu’au final, il y a énormément de gens qui n’ont pas accès à ce qu’ils veulent faire.
Je préférerais qu’il y ait de l’aide dans les universités, plus de places, plus d’enseignants, avec davantage de gens qui puissent avoir ce qu’ils veulent, plutôt qu’on parte à la guerre. La journée de mobilisation, c’est vraiment de la propagande. Vraiment. À la fin, la dernière phrase, c’était : “Maintenant, vous êtes prêts à défendre la France” »
« C’est la troisième année que je candidate sur Parcoursup »
« Je suis un jeune travailleur en reconversion, et c’est la troisième fois que je candidate sur Parcoursup.
La première fois, je n’ai pas eu mes vœux initiaux, ce qui m’a obligé de quitter ma ville, aller sur la capitale pour une double licence que j’avais mise en vœu de secours. Au bout d’un an et demi, entre la masse de travail et l’obligation de prendre un travail sur le côté pour combler la fin du mois, j’ai fait un burn-out et j’ai abandonné mon parcours en études supérieures pour prendre à la place un plein-temps en tant qu’AED.
Au bout de ma première année, j’ai tenté une reconversion dans le secteur d’éducateur spécialisé, mais j’ai été refusé de partout. J’ai retenté ma candidature cette année dans le secteur de l’administratif dans l’Éducation nationale, et cette fois-ci je suis en attente sur tous mes vœux. Mais je ne suis pas le seul. Sur le million de candidatures sur Parcoursup en 2026, 500 000 jeunes n’ont rien reçu dès l’ouverture des résultats. C’est inadmissible de mettre de côté tant de personnes, de retirer de plus en plus de financement dans l’enseignement supérieur, tout ça pour financer l’industrie de l’armement ? »
Parcoursup
La fédération FO de l’enseignement appelle à la mobilisation devant