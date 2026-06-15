Une commémoration du centenaire de l’Étoile nord-africaine

Djanina Messali-Benkelfat : « Chers camarades, chers amis, avant d’intervenir je tiens tout d’abord à tous vous remercier chaleureusement pour cette invitation exceptionnelle et de nous donner l’occasion de nous réunir aujourd’hui au siège de la section française de la IVe Internationale. Je tiens également à remercier particulièrement notre cher camarade Jean-Marc Schiappa pour sa contribution et ses travaux d’historien remarquables tout au long de ces dernières années. Jean-Marc est un immense spécialiste de l’histoire de la Révolution française, nous sommes encore tous marqués par sa thèse consacrée à Gracchus Babeuf ; cependant, cela ne l’empêche pas de connaître et de maîtriser finement les enjeux de la séquence historique et politique de la Révolution algérienne. Son excellent ouvrage publié récemment consacré au parcours de Paul Ruff en est la preuve. Nous nous sommes rencontrés, Jean-Marc et moi, pour la première fois en 2016, il y a dix ans, à Niort, lors d’une conférence organisée par nos camarades de la Libre Pensée, consacrée à une rétrospective du séjour de mon père Messali Hadj à Niort, où il était alors assigné à résidence surveillée par l’État français, de 1952 à 1954. Notre amitié a été instantanée et je n’oublierai jamais l’entrevue que je lui ai donnée ce jour-là. Merci également Benjamin Stora et Christian Phéline pour votre présence aujourd’hui parmi nous tous. Messali Hadj, pionnier du nationalisme algérien, est le fondateur de l’Étoile nord-africaine en 1926, dont nous fêtons le centenaire cette année. C’est la première organisation politique née à Paris au sein de l’immigration ouvrière qui revendique l’indépendance totale de l’Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Son programme revendique aussi le retrait des troupes françaises d’occupation, la constitution d’une armée nationale, l’organisation d’un gouvernement national révolutionnaire par l’élection d’une assemblée constituante souveraine au suffrage universel. Le discours au stade d’Alger de 1936 L’Étoile nord-africaine se dote rapidement d’un drapeau national conçu et cousu par ma mère Émilie Busquant et Messali dans leur chambre de bonne située au 6, rue du Repos, dans le 20e arrondissement de Paris. Et à partir de 1936, d’un hymne national, Fidaou el-Djazair (qui signifie « sacrifice pour l’Algérie »). Quand Messali se rend à Alger et participe le 2 août 1936 au stade municipal à un meeting organisé par le Congrès musulman qui réunit toute la tendance réformiste et qui s’aligne sur le projet Blum-Viollette, il n’est pas prévu de lui donner un temps de parole. Finalement, il réussit à la toute fin à l’obtenir. Il s’adresse à la foule, saisit une poignée de terre et en la levant, il déclare avec force : Cette terre n’est pas à vendre ! Nous rejetons de toutes nos forces le rattachement de l’Algérie à la France. Cette terre bénie est la nôtre. Elle n’est ni à vendre, ni à acheter, ni à hypothéquer. Ses héritiers sont là. Dès 1927, Messali cherche à internationaliser la question de l’indépendance de l’Afrique du Nord en participant au Congrès anti-impérialiste de Bruxelles en 1927 et à nouer des liens avec des mouvements politiques révolutionnaires. Il comprend rapidement la forfaiture et la trahison stalinienne. Il la dénonce et prend ses distances définitivement du Parti communiste français. Les staliniens et leurs satellites feront tout ce qu’ils peuvent pour le dénigrer, le discréditer et le disqualifier. Trotskystes français et nationalistes algériens Ce n’est pas par hasard si le Parti communiste français, au moment du Front populaire dont le gouvernement de Léon Blum interdit de surcroît l’Étoile nord-africaine, le 26 janvier 1937, accuse Messali et ses amis de trotskysme… L’Humanité datée du 29 août 1937 titrait : “Six trotskystes arrêtés à Alger pour reconstitution de ligue dissoute.” De fait, ayant des ennemis communs, les nationalistes algériens et les trotskystes français se rapprochent peu à peu. Messali inscrit la lutte pour l’indépendance du Maghreb dans une logique internationaliste. Pour lui, le colonialisme est la résultante directe du capitalisme et de l’impérialisme et sert leurs intérêts. Chers camarades, je n’ai pas la prétention de faire ici comme vous pouvez l’imaginer une genèse des relations entre le mouvement national algérien et la section française de l’Internationale communiste, je ne suis pas historienne. Cependant, j’ai à cœur aujourd’hui d’évoquer avec vous des souvenirs partagés plus personnels en particulier avec Pierre Lambert, Yves Dechezelles, Annie Cardinal et Daniel Renard. En 1953, j’ai 15 ans quand je perds ma mère Émilie Busquant dans des circonstances tragiques. Je quitte Alger au moment de ses obsèques en Lorraine d’où elle est originaire et je me retrouve avec mon père alors assigné à résidence forcée à Niort. Je fais la connaissance des parents d’Annie Cardinale. Se constitue très vite autour de nous, à Niort, un noyau protecteur et solidaire d’amis politiques. Je suis invitée régulièrement dans ces familles et nous sommes reçus chaleureusement. Je rencontre par la suite Pierre Lambert. Mon premier souvenir avec lui date du 1er novembre 1954, date ô combien symbolique ! Date retenue par les historiens comme étant le déclenchement de la Révolution algérienne. Quand Pierre arrive aux Sables-d’Olonne où nous avons été déplacés en urgence suite à une décision du ministère de l’Intérieur, il est accompagné par Yves Dechezelles, l’avocat infatigable de mon père et de son épouse Myriam, de Paris. Vous pouvez imaginer toute la tension qui caractérise le contexte de cette rencontre : nous sommes encerclés et surveillés jour et nuit par les forces de police qui nous harcèlent sans relâche. Je suis impressionnée par la personnalité de Pierre Lambert et je découvre les liens d’admiration réciproques que Pierre et mon père partagent l’un pour l’autre. Pierre se prend immédiatement d’affection protectrice pour moi et il se rend bien compte du chagrin et de l’insécurité que j’éprouve dans ce contexte particulier, alors que je ne suis qu’une adolescente. Cette amitié se renforcera et il assistera à titre de témoin à mon mariage à Paris à la mairie du 15e arrondissement. Annie Cardinal et sa famille me recevront régulièrement à Sardelle, dans leur maison de campagne. Toutes ces amitiés militantes m’aideront à me sentir appréciée et me donneront les repères essentiels qui m’aideront à construire ma personnalité. Grâce à l’apport de tous ces camarades, je rentrerai par le haut dans la société française que je ne connaissais pas car j’avais grandi en Algérie. Jusqu’à aujourd’hui, ma mémoire reste marquée définitivement par eux tous, malgré leur disparition et le temps qui a passé. Pardonnez mon émotion qui est intense aujourd’hui et je vous remercie pour votre attention. »