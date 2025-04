« Financer la guerre, à condition de ne pas toucher aux services publics ? »

« J’ai découvert jeudi 3 avril dans Le Monde la tribune, signée par Sophie Binet aux côtés de Marylise Léon de la CFDT, qui fait des propositions pour financer la guerre et les services publics.

La défense des services publics est une urgence, mais j’aimerais bien comprendre pourquoi Sophie Binet propose des nouveaux impôts pour cela.

La tribune est introduite ainsi : “Les investissements dans le domaine de la défense prônés par Emmanuel Macron ne doivent pas se faire au détriment de services publics déjà fragilisés, quand des mesures fiscales pourraient contribuer à ces deux postes de dépense”.

Si je comprends bien Sophie Binet accepte l’augmentation du budget de guerre. N’est-ce pas ce que font Trump, Macron, et l’Union européenne ?

Marco Rubio, secrétaire d’État de Trump a demandé à Bruxelles le 3 avril que les pays de l’Otan augmentent leurs dépenses militaires en y consacrant au moins 5 % de leur PIB (pour la France cela veut dire passer de 50 milliards d’euros à 125 milliards).

Macron et Lecornu, annoncent l’objectif de doubler le budget de la guerre en France. Van der Leyen annonce plus 800 milliards pour la guerre.

Pour financer la guerre et les services publics Sophie Binet avance un argument qui m’a stupéfié : “Déjà en 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclamait : pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés”.

Comment peut-on comparer la Révolution française qui a abattu la monarchie et les privilèges, et les impôts que le monarque Macron décide à coups de 49.3 ?

Qui peut croire que les milliards pour la guerre ne sont pas pris sur les services publics ?

Pas les étudiants de Bordeaux en grève avec leurs enseignants contre la suppression d’1,5 milliards dans le budget des universités. Ils écrivent sur leurs pancartes : “Du fric pour la fac, pas pour l’armée !, “Précaires, mais pas prêts pour la guerre !.

Pas les parents d’élèves et instituteurs qui s’opposent aux fermetures de classes, et écrivent sur leurs pancartes : “De l’argent pour l’école publique, pas pour la guerre !

Pas l’UCR (union confédérale des retraités) qui titre sa déclaration du 7 mars : “Des pensions, pas des canons !

Le journal Le Monde résume ainsi ce que prépare Bayrou : “Plus d’obus, moins de Sécu”.

Marche à la guerre et conquêtes sociales sont incompatibles, et la tribune du Monde ne pourra pas le camoufler malgré toute l’habileté des rédactrices et rédacteurs.

Sophie Binet et Marylise Léon disent : “Nul ne conteste la nécessité de ne plus dépendre des États-Unis pour notre défense”. L’augmentation démente des budgets de guerre serait donc justifiée ?

La tâche historique de la CGT c’est combattre contre la guerre et les budgets de guerre, pas d’écrire “nul ne conteste”. Car enfin, ces budgets vont faire les affaires de qui ?

La bourse a répondu : les actions de Dassault, de Thales et de Rheinmetall grimpent en flèche. Comme a dit Anatole France : “On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels”.

Cette tribune n’est pas du tout conforme aux valeurs de la CGT. Elle parle du financement de la défense, mais pas du combat contre la guerre et ses dévastations. D’ailleurs, le génocide en Palestine n’y est pas même évoqué.

Je suis convaincu que les militants de la CGT manifesteront nombreux le 1er mai pour dire : A bas la guerre. Pas un euro pour la guerre. Les milliards pour l’École, l’Hôpital, et les salaires, pas pour la guerre. Moins d’obus, plus de Sécu. Arrêt du génocide à Gaza. Solidarité ouvrière face aux gouvernements fauteurs de guerre. »