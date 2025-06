Victoire du PSG : violences et provocations contre la liesse populaire

Samedi soir se déroulait la finale de la Ligue des champions PSG – Inter Milan. Partout, on se prépare à suivre le match et à célébrer la victoire.

Dans la fan zone du parc des Princes, et à Munich où se déroule le match, très vite, les supporters rassemblés scandent « Liberté pour Gaza » saisissant cette occasion pour montrer leur solidarité avec le peuple palestinien et réaffirmer l’exigence du cessez-le-feu et l’arrêt du génocide en cours.

Dans le stade, des supporters du PSG déploient une banderole géante sur laquelle on peut lire « Stop au génocide à Gaza ».

Déjà en novembre dernier, lors d’un match contre l’Atlético Madrid, les supporters du PSG avaient déployé un tifo représentant un combattant palestinien en keffieh, accompagné du message « Free Palestine ».

Quelques minutes après la fin du match, Bruno Retailleau (…)