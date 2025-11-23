Kanaky : nouveau coup de force de l’État colonial français

La ministre française des colonies a annoncé la tenue, sans doute en février prochain, d'un "référendum" sur les accords de Bougival rejetés par le FLNKS.

  • Actualité internationale, Kanaky (Nouvelle-Calédonie)
Rassemblement, le 31 octobre, à Nouméa à l’appel du CCAT contre les « accords de Bougival » (Hans Lucas via AFP).
Par Gérard Bauvert
Publié le 23 novembre 2025
Temps de lecture : 2 minutes

La ministre des colonies, Naïma Moutchou a passé cinq jours en Kanaky. Elle y a rencontré tous les signataires de l’accord de Bougival (juillet 2025) et de façon séparée une délégation du FLNKS qui a réaffirmé son opposition complète à cet accord.

Au moment de quitter le pays, la ministre a annoncé l’organisation d’une consultation citoyenne anticipée. « Nous allons demander leur avis aux habitants, cela donnera de la puissance à ce qui est discuté. »

Comme le souligne le journal Le Monde, « la ministre sans majorité à l’Assemblée nationale cherche à rattraper le temps perdu ». cette consultation qui s’apparente à une provocation serait en février 2026.

Cette fuite en avant (…)

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