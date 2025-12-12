Stellantis Poissy : « Maintien de tous les emplois ! »

Quelques semaines plus tôt, le congrès de l’union départementale CGT des Yvelines avait adopté un appel disant : « Nous exigeons le maintien de tous les emplois sur site, que ce soit à Stellantis, Renault et tous les autres sites industriels menacés. Nous refusons tous les licenciements et suppression d’emploi. » Une position importante quand on sait la pression politique à l’œuvre pour faire accepter la fermeture du site et ses 2 000 emplois comme inéluctable.

Valérie Pécresse, présidente LR de la région, avec le député macroniste de la circonscription Karl Olive et le président de droite du conseil départemental, Pierre Bédier agissent dans ce sens, ce qui n’est pas sans conséquence sur certains syndicats de Stellantis, et sifflent une petite musique qui serait d’accepter la fermeture de la production industrielle automobile pour au final ne conserver que le tertiaire et vendre une partie du site pour y développer une autre activité. Comme la construction d’un nouveau stade pour le PSG par exemple.

L’union départementale était présente avec son camion, avec de nombreux militants d’autres syndicats de l’Union départementale venus soutenir les camarades de Stellantis.

Manifestation, du centre-ville à l’usine

Après la prise de parole de Mathieu Bollé-Rédat, tout nouveau secrétaire de l’UD CGT des Yvelines, les 300 présents ont manifesté en cortège dans le centre-ville pour se rendre devant l’entrée de l’usine Stellantis.

Devant l’usine, Jonathan Dos Santos, délégué syndical CGT à Stellantis, est revenu sur la bagarre menée par son syndicat : « On ne peut pas rester à attendre et à regarder. Au lendemain de l’action qu’on a faite le 10 septembre avec l’union départementale et la fédération, la direction a eu tellement la rage qu’elle a commencé à faire pression sur des militants CGT et à menacer des mesures disciplinaires des camarades (…). Pour la CGT, c’est inacceptable. Malgré cela, des salariés sont venus aujourd’hui et sont en grève ! Tant qu’on n’obtient pas le maintien de l’emploi avec l’annonce de la construction d’un nouveau véhicule, on ne lâchera pas l’affaire. On va diffuser, informer de ce qu’on a fait aujourd’hui… »

De nombreux militants insoumis de Poissy et des autres groupes d’action LFI des Yvelines étaient présents, bien visibles avec leurs drapeaux. Les chefs de file insoumis ont pris la parole à l’issue du rassemblement : « À Poissy, l’heure n’est pas, comme certains veulent nous le faire croire, à réfléchir à ce qu’il faudrait faire du site industriel de Stellantis quand il aura fermé mais au soutien à la mobilisation des salariés pour le maintien de tous les emplois et contre la fermeture du site ».