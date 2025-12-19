Le nouveau visage, très militarisé, de la journée Défense et citoyenneté

Selon les propres termes du ministre, la nouvelle formule de la JDC est « une véritable expérience défense où le jeune n’est plus spectateur de sa journée, mais acteur » . Pour la nouvelle génération, finis les gentils Powerpoint et le menu avec frites et hamburger : il s’agit d’une véritable simulation de guerre, comme avant-goût du service militaire.

« Casques sur la tête, ils nous ont fait faire de la pratique avec des fusils équipés de lasers. Couché, il fallait tirer sur des cibles derrière des cartons simulant des tranchées. Nous devions atteindre des objectifs pour pouvoir quitter la séance », raconte un jeune lycéen.

Une apprentie confirme : « Arrivée au lycée, dès l’accueil, levée de drapeau, on nous a fait mettre en rang, porter un uniforme puis on est passé à des exercices de tir, des tests d’aptitude le tout rythmé par de la propagande pour l’armée. Le midi on nous a servi une ration militaire dégueulasse. » Fini les discours lénifiant sur la citoyenneté. La jeune apprentie a été particulièrement frappée par l’attitude très autoritaire des intervenants.

« Et pas moyen d’y échapper puisque pour pouvoir s’inscrire au baccalauréat ou passer le permis il faut fournir une attestation de notre participation à la JDC. »

Pour les élèves d’une classe défense de troisième préprofessionnelle implantée dans un lycée professionnelle c’est quasiment la vraie guerre avec des exercices de tir avec des armes à plomb et des entraînements dans la boue.

Ces témoignages l’attestent, le gouvernement vient de franchir un pas dans sa volonté d’organiser l’embrigadement de la jeunesse. La marche à la guerre au sein même des établissements scolaires est bien là. C’est insupportable. Nous n’acceptons pas de sacrifier nos enfants comme le voudrait Macron et tous les va-t-en guerre qui vont du RN à la gauche bienpensante.

Dans notre département de la Haute-Loire nous avons décidé de nous organiser contre la guerre permettant de mettre en lien tous celles et ceux qui refusent la marche à la guerre. C’est maintenant qu’il faut s’organiser contre la guerre. Il y a urgence.