Une infirmière licenciée pour avoir porté un calot !

Ce 23 décembre, une centaine de personnes étaient rassemblées devant le tribunal administratif de Paris pour soutenir une infirmière de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), récemment radiée.
Aucun motif professionnel à ce licenciement, l’infirmière est en effet en poste depuis des années et a toujours eu des appréciations excellentes. L’AP-HP lui reproche seulement de porter un calot en service, ce qui ne respecterait pas les règles d’hygiène.
Le calot chirurgical est pourtant un couvre-chef hospitalier courant, porté justement (…)
