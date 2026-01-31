Mobilisation des enseignants contre une classe défense dans leur collège

Le 12 janvier, lors d’une heure syndicale organisée par le syndicat FO au collège Anne-Frank à Antony, 20 personnels ont pris connaissance du dispositif des classes défense et sécurité globale (CDSG) mis en œuvre par l’Armée et l’Éducation nationale : les 1 200 classes actuelles, dont 27 dans les Hauts-de-Seine, devraient passer à 2 400 car c’est une « priorité ministérielle ».

Nous avons présenté ce dispositif qui bénéficie de crédits « sanctuarisés », alors que le Pass Culture est sur la sellette, qu’il manque des surveillants et AESH partout, que 4 000 postes d’enseignants vont être supprimés à la rentrée 2026, que les dotations horaires s’annoncent en baisse… (…)