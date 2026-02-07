Manifestations de policiers le 31 janvier : démonstration d’une coalition allant des macronistes à l’extrême droite

Des milliers de policiers ont défilé dans les rues dans de prétendues « marches citoyennes », avec la participation de responsables macronistes, LR et d’extrême droite. « Les policiers ont tout mon soutien », déclare le lendemain le ministre Nuñez.

Le calendrier ne doit rien au hasard. Le 22 janvier, LR et le RN, avec le soutien du gouvernement, tentent de faire adopter à l’Assemblée nationale la présomption de légitime défense pour les policiers. Le lendemain, interrogé sur les arrestations d’adolescents agenouillés et bras dans le dos, à Mantes-la-Jolie en 2018, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez balaie toute critique : il ne s’agirait que de « méthodes très classiques de la police nationale ». Quelques jours (…)