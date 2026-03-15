Les objectifs de guerre de Netanyahou

L’objectif des dirigeants de l’État d’Israël est clair : détruire tous les pays et tous les régimes qui semblent s’opposer à la politique d’expansion d’Israël. C’est le sens de ses attaques répétées depuis vingt ans contre l’Iran, mais aussi contre le Liban. Cette lutte d’Israël contre le Liban ne date pas de l’opération militaire de 2005, contre le Hezbollah dans le Sud-Liban, elle est bien antérieure, avant même la création du Hezbollah.

Massacres de Sabra et Chatila

En 1982 l’armée israélienne entre au Liban et monte jusqu’à Beyrouth pour chasser les groupes palestiniens de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP). Le Liban accueille en effet des centaines de milliers de Palestiniens, réfugiés dans des camps. Les milices phalangistes chrétiennes libanaises, alliées d’Israël, rentrent alors dans le quartier de Sabra et le camp de réfugiés de Chatila, l’un et l’autre situés à Beyrouth ouest, sous contrôle des troupes israéliennes. Ils se livrent à une tuerie sanglante. Des milliers de femmes, d’enfants et de vieillards sont massacrés, torturés, violés, découpés vivants, tout cela sous la surveillance des troupes israéliennes dirigées par Sharon, qui empêchent les Palestiniens de s’enfuir. (Retrouver le discours de Pierre Lambert au meeting convoqué par le PCI, le 16 juin 1982, au lendemain des massacres dans les camps palestiniens de Sabra et Chatilah)

Pendant quarante ans, Israël intervient régulièrement au Liban mais aussi en Iran, assassinant des milliers de Palestiniens, de Libanais et d’Iraniens. Le Mossad, service secret israélien, multiplie au Liban comme en Iran les assassinats de dirigeants palestiniens, libanais et iraniens.

Depuis les accords de cessez-le-feu avec le Hezbollah en 2024, selon les chiffres relevés par les troupes de l’Onu, la Finul, Israël a néanmoins violé dix mille fois le cessez-le-feu. Depuis des mois, l’armée israélienne s’est préparée à attaquer le Liban. Les bombardements massifs aujourd’hui dans le sud du Liban et à Beyrouth sont en train de ravager – à nouveau – le pays. Un million de réfugiés ont déjà quitté leur maison, leur village dans un pays qui compte 5 millions d’habitants.

L’offensive en cours des Israéliens soutenus par les Américains au Liban vise à parachever ce que l’État d’Israël a initié en 2023 avec le génocide des Palestiniens à Gaza – et qui se poursuit encore – et avec les expulsions massives des Palestiniens de Cisjordanie : le Grand Israël.