Carburants : la spéculation flambe, le gouvernement laisse faire

En quelques jours, sous l’effet des spéculateurs, le coût du carburant explose. Et comme toujours, ce sont les travailleurs qui paient pendant que les pétroliers engrangent.

Infirmières, pêcheurs, agriculteurs : tous ceux qui dépendent directement de leur véhicule pour travailler sont en première ligne.

Le cas des infirmières libérales est emblématique. Majoritairement en zone rurale, certaines parcourent de 120 à 140 kilomètres par jour pour assurer les soins à domicile. Pourtant, leurs indemnités forfaitaires de déplacement (IFD) restent dérisoires : (…)