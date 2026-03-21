Carburants : la spéculation flambe, le gouvernement laisse faire

Depuis le 28 février, au lendemain des premières frappes israélo-américaines sur l’Iran, les prix à la pompe s’envolent. Pendant que le pays souffre, les spéculateurs prospèrent.

  • Actualité politique et sociale, Carburant, Guerre
Campagne de la France insoumise.
Par Tom Dussine
Publié le 21 mars 2026
Temps de lecture : 2 minutes

En quelques jours, sous l’effet des spéculateurs, le coût du carburant explose. Et comme toujours, ce sont les travailleurs qui paient pendant que les pétroliers engrangent.

Infirmières, pêcheurs, agriculteurs : tous ceux qui dépendent directement de leur véhicule pour travailler sont en première ligne.

Le cas des infirmières libérales est emblématique. Majoritairement en zone rurale, certaines parcourent de 120 à 140 kilomètres par jour pour assurer les soins à domicile. Pourtant, leurs indemnités forfaitaires de déplacement (IFD) restent dérisoires : (…)

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