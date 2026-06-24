Canicule : la parole à Hélène Boussel, adjointe à l’Éducation à la mairie de Saint-Denis

Dans les écoles, les conditions de travail et d’études sont insupportables avec les records de chaleur de ces derniers jours. Comment faites-vous à la mairie de Saint-Denis pour répondre aux besoins des personnels et de leurs familles ?

Hélène Boussel : Il y a déjà eu un épisode de canicule fin mai. À l’issue de celui-ci, nous avons décidé de dégager une ligne de crédit pour permettre la commande de deux ventilateurs et deux climatiseurs dans chacune des 89 écoles de Saint-Denis et Pierrefitte. Ces équipements ont été livrés à partir du 10 juin. Le 19 juin, ils étaient disponibles partout. Dans les centres de loisirs, nous avons commandé des pataugeoires et des jeux d’eau.

Ce sont des premières réponses car une chose est sûre : on ne peut pas fermer les écoles. Les parents travaillent, les logements de certaines familles ont des températures qui dépassent souvent de loin celles de certaines écoles.

On en est là parce que le ministre Geffray et le gouvernement ont décidé de ne rien faire et de se défausser sur les collectivités territoriales : « Débrouillez-vous, nous, on n’a pas les moyens ». Mais c’est faux. De l’argent ils en ont quand il s’agit d’augmenter le budget de la guerre de plusieurs milliards en un clin d’œil ou de verser des aides publiques aux entreprises !

À l’échelle de la ville, il nous faut aussi déployer des moyens humains que nous n’avons pas forcément. Le maire socialiste qui nous a précédés a mené une politique de destruction de la Fonction publique territoriale et donc a empêché l’action publique. Il nous manque des agents pour intervenir mais aussi réfléchir aux solutions et à la manière de les mettre en œuvre.

Et puis on se rend compte que les réseaux ont été laissés à l’abandon : électricité, chauffage, assainissement. C’est vétuste, pas rénové depuis des dizaines d’années et donc pas adapté aux besoins sur le terrain. Et à cela s’ajoutent les suppressions de postes et de classes annoncées dans la ville, conséquence du budget Lecornu passé en force avec la complicité du PS. À Saint-Denis-Pierrefitte, des dizaines de fermetures de classe sont annoncées pour la rentrée.

C’est le cas aussi dans les collègues. Avec Bally Bagayoko, on ne l’accepte pas. C’est pourquoi ce mardi matin, je me suis rendue au rassemblement devant le collège Fabien pour soutenir les enseignants et les parents qui organisaient un « collège mort » pour s’opposer à la fermeture de deux classes, aux absences non remplacées et au pillage organisé par le département sur l’enveloppe pédagogique du collège.