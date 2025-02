Répression et condamnation des enfants : un grand précurseur, Staline

Bruno Retailleau espère montrer qu'il est meilleur policier que les chefs du RN, et Gabriel Attal qu'il peut être aussi cruel que Retailleau, tous concurrents pour devenir le meilleur candidat de la réaction contre les libertés et le progrès. La France démocratique et la jeunesse s'étant indignées de l'exécution du jeune Nahel d'une balle dans la tête, il est urgent de mieux punir les coupables, aux yeux des bourgeois : les adolescents, les enfants.

Ils devraient encourir les mêmes peines que les adultes. Tous les efforts, tout le travail des éducateurs, des juges, des avocats, des bénévoles depuis les lois de 1945 seraient ainsi balayés pour que ces carriéristes sans scrupule quêtent les voix réactionnaires. Un avocat de la commission « mineurs » à Bobigny précise ce qu'on veut détruire : « On a beaucoup de mineurs qui sont des primo-délinquants. Finalement ils ne vont plus être placés en garde à vue, ils vont pour la plupart retrouver le chemin de l'école, parce que ce sont des mineurs qui sont fiers de montrer au juge qu'ils ont été capables de faire ce qu'on leur a demandé » .

A l'époque où les politiciens (…)