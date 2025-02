« Maintenant qu’on a fait le constat, on ne peut pas attendre pour agir »

« Dans les Yvelines, 69 classes sont menacées de fermeture. Une saignée sans précédent. Avec les camarades de mon syndicat, on a dressé la liste, on l’a envoyé aux écoles, et on a organisé les tournées pour rencontrer les collègues. Les groupes d’action de la France insoumise du département se sont vus communiquer les infos également. Aux Mureaux, des syndiqués qui s’étaient mobilisés contre les jours de carence dans la grève le 5 décembre nous contactent pour organiser une réunion avec des parents d’élèves. Lundi 10 février, une douzaine de parents et d’enseignants sont présents. Cinq classes sont menacées de suppression aux Mureaux. Un autre problème surgit, celui (…)

