Comme en 14 ? Comme en Algérie ? La jeunesse, de nouveau, chair à canon pour leurs guerres ?

Informations ouvrières et L’Insoumission s’associent pour proposer des contenus. À retrouver sur les réseaux.

« Ce qu’elle en a bu du beau sang cette terre

Sang d’ouvrier et sang de paysan

Car les bandits qui sont cause des guerres

N’en meurent jamais, on n’tue qu’les innocents »

(La Butte rouge, chanson sur les massacres de 1914-18)

Martelée façon Goebbels, la propagande médiatique pour la « prochaine » guerre, la prochaine boucherie humaine, a commencé, en France et en Europe. Vous avez 18, 20, 25 ans ? Sachez qu’en majorité, vous ne rêvez que d’aller mourir au son du clairon, d’étriper vos semblables russes, ou tout autre peuple que vous désigneront les politiciens au pouvoir. Ne discutez pas : les sondages ont décidé pour vous.

« Défense, défense ! », serinent les va-t-en-guerre, de Macron à Glucksmann… pour voler l’argent des hôpitaux, des écoles, des retraités, des communes, des services publics ; « des armes, encore des armes », « que la France participe aux bataillons qui devront se porter sur le terrain », clame le chauvin belliciste Boris Vallaud (PS), à la grande joie des producteurs capitalistes d’engins de mort. Engage-t-elle les militants CGT, Sophie Binet, lorsqu’elle se rallie, aux côtés de la CFDT, au « renforcement nécessaire de notre défense », décidé par Macron ? La « défense » des travailleurs français doit-elle se plier aux guerres décidées, pour ses seuls intérêts, par la bourgeoisie française, « comme en 14 » ?

Rappel : bourrage de crânes et fusillades pour l’exemple

La peur, l’urgence, le danger imminent sont les moyens ordinaires des « bourreurs de crâne » (terme inventé durant la Première Guerre mondiale) pour empêcher les citoyens de réfléchir, forcer les peuples à s’entretuer.

Il y a la censure policière pour les civils, la répression des syndicats et la terreur contre les soldats, les fusillades « pour l’exemple », pour contraindre les conscrits à se jeter sur les mitrailleuses ennemies. L’offensive de la Somme, en juillet 1916, dure trois mois : 1 200 000 morts allemands, anglais et français. Plus de mille soldats exécutés « pour l’exemple » en Italie par l’état-major, 639 en France .

Pour les bourgeois français, il y a « deux Pétain », car le collaborateur de Hitler, l’organisateur des rafles de citoyens juifs, se serait couvert de gloire en faisant fusiller… les mutins français de 1917. Pour la classe ouvrière, il n’y en a qu’un, royaliste, antisémite, colonialiste, ennemi cruel de la démocratie et de la liberté.

Et au nom de ce pétainisme bourgeois, il a fallu attendre plus d’un siècle, pour que l’Assemblée nationale adopte enfin en 2022 la proposition du député insoumis Bastien Lachaud réhabilitant les « fusillés pour l’exemple » !

Après avoir déclenché la guerre en 1914, prétendument pour la patrie et la liberté, des deux côtés, juré que dix millions d’humains étaient morts pour « la der des ders », les bourgeois vainqueurs, anglais et français, ajoutèrent à leurs colonies : Cameroun, Syrie, Liban, Palestine, Jordanie, Irak, etc., leurs butins de guerre pris à leurs semblables esclavagistes, allemands et turcs. Colonies remises en jeu pour la guerre mondiale suivante – 50 millions de morts et la décision d’Hiroshima et Nagasaki… pour l’exemple et la terreur.

De nos jours, pour tromper encore les peuples qui haïssent la guerre, perpétuer la suprématie des grandes puissances, la propagande guerrière s’est renouvelée. Ils ont inventé la « guerre humanitaire ». On bombarde et affame les peuples pour leur bien, on les tue pour les sauver. Le faussaire Bush a inventé, fabriqué de toutes pièces des « preuves » pour sa croisade du Bien contre le Mal en Irak. Sarkozy a menti pour attaquer la Libye, méprisable crime d’un despote cynique contre les nations africaines.

La dernière guerre française : mensonge, corruption, barbarie (2011)

Des marchés de vente d’esclaves, des migrants capturés par des bandes armées, torturés dans des camps, leurs familles rançonnées, un pays ravagé par les groupes mercenaires à la solde de rapaces étrangers, se disputant les puits de pétrole, un « maréchal » Haftar, ancien séide de Kadhafi, rentré en Libye après avoir séjourné vingt ans à Langley, tout près de son travail (c’est le siège de la CIA), voilà le résultat, constaté par les médias du monde entier, de la « libération » de la Libye par l’agression armée de Sarkozy et de l’Anglais Cameron.

Agression condamnée depuis par le Parlement britannique, qui a adopté un rapport incriminant « l’intérêt politique personnel du président Sarkozy ». Information ignorée par les médias français, compte tenu des complicités de « gauche », du consensus pour cette agression typiquement impérialiste, avec le vote favorable du PS.

La Libye est l’Irak de la France, avec les falsifications similaires de Bush et Sarkozy. Le prétendu bombardement de Benghazi par Kadhafi, l’attaque de cette ville par des colonnes de chars, le charnier de 6 000 corps, tous les prétextes pour l’agression « humanitaire » franco-anglaise sont des faux, comme l’a montré Rony Brauman, ex-président de Médecins sans frontières . Démenti du Pentagone ignoré par les médias français, témoignages sur place, absence totale de la moindre image satellite, sur un territoire hypersurveillé, prouvant un déferlement de centaines de chars en plein désert !

Non moins grave : ce sont les armes lourdes accumulées par Kadhafi, les bandes mercenaires fuyant la Libye vers l’Afrique subsaharienne, les centaines et centaines de véhicules surarmés que les bombardements de Sarkozy ont dirigés vers de malheureuses nations, qui ont mis des régions entières d’Afrique à feu et à sang.

Ce qui a « justifié » d’autres interventions de la Françafrique, sous Hollande et Macron, jusqu’au rejet légitime par les peuples : « France, dégage ».

La Révolution française avait mis un terme au privilège des tyrans, vomi par les citoyens, de déclarer la guerre selon leur « bon plaisir ». La Ve République, fondée par un royaliste, a rétabli ce pouvoir, privilège « régalien » de l’Elysée.

Laisser des corrompus nous plonger dans la guerre ?

Déjà condamné à la prison pour corruption, porteur de son bracelet électronique, Sarkozy répond ces jours-ci des accusations de corruption, d’association de malfaiteurs pour un « pacte » avec Kadhafi qui aurait financé son élection en 2007. Il est présumé innocent. Son lieutenant politique Guéant, ministre de la police, que Sarkozy chargeait de « nettoyer au karcher » les banlieues populaires, est un délinquant récidiviste : outre la corruption par l’argent libyen, il volait dans la caisse du ministère destinée aux enquêtes judiciaires. Il volait tellement qu’il en vivait, ne dépensant rien de son salaire. Il était le ministre chargé du respect de la loi…

Vous avez sûrement remarqué comment ce procès, cet événement extraordinaire, inouï en 67 ans de Ve République a été couvert, commenté, disséqué sur les plateaux des chaînes d’« information » ?…

Nous plaisantons, bien sûr, les loups ne se mangent pas entre eux. Que la clé de voûte du régime, le monarque de l’Elysée, décideur suprême des guerres de la France, soit jugé pour « un pacte de corruption » avec ce même Kadhafi, naguère reçu en grande pompe à l’Elysée, puis attaqué militairement ensuite, c’est un non-événement.

Le sacro-saint pouvoir monarchique, si bienveillant et généreux envers ses fidèles serviteurs, ne doit pas être soupçonné. Et il y a tant à inventer, à fabriquer pour criminaliser la France insoumise…

Mais une question demeure, posée à la jeunesse, à tous les travailleurs : êtes-vous d’accord pour sacrifier vos vies, celles de vos enfants, dans des guerres décidées par ces gens-là ?

Etes-vous d’accord pour que vos salaires, vos retraites, vos droits à la santé, vos hôpitaux, soient sacrifiés au budget de guerre de ces gens-là, et des profiteurs de guerre capitalistes, à raison, sur ordre de Trump, de 5 % de la richesse nationale dépensée en engins de mort ?

Pour ne pas devenir la chair à canon de la Ve République corrompue, manifestons tous, pour commencer, le 1er Mai.