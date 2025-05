1er Mai massif, inquiétudes au sommet

Ceux qui n’espéraient rien d’autre qu’un 1er Mai pour la forme, dans la routine, en sont pour leurs frais. Y compris selon les chiffres de la police, c’est le double de manifestants qui se sont mobilisés cette année. Comme le relevait la version en ligne du journal Le Monde à 13 heures, les manifestations étaient marquées par le refus de la guerre. Une mention qui disparaît, quelques heures plus tard, à 17 heures… Remplacée par les propos de Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT qui déclare : « Depuis trois mois, on entend en boucle la question de la guerre, la question de la dette, la question de l’insécurité, la question de l’immigration, mais plus jamais les questions sociales. » Est-ce à dire que combattre la guerre amène à faire disparaître les revendications sociales ? Refus de la guerre, refus du génocide à Gaza, refus de la cure d’austérité au prétexte de la guerre, refus de l’ignoble politique de division raciste : ces trois éléments étaient au cœur de ce 1er Mai pour le moins inhabituel. Avec un lien évident pour les centaines de milliers de manifestants.

Ils voudraient faire disparaître ce Premier Mai

Du 8 mars, au 22 mars sur le racisme, à ce 1er Mai, il y a une continuité qui s’est exprimée dans la volonté de résister, qui inquiète les sommets. Tout aura été pourtant fait pour minorer ce 1er Mai, qui dans ce contexte, ne devait pas être le creuset de la colère de ceux qui n’en peuvent plus de la politique de ce gouvernement, massivement rejeté. Jusqu’à tenter de minorer les chiffres de la participation à certains endroits. Et y compris, monter en épingles des intimidations commises le 1er Mai, pour tenter d’en faire disparaître le succès.

Interrogée sur ce sujet sur RTL, Ségolène Royal s’étonne : « Il y a eu des incidents qui se sont produits. Il n’y a pas eu mort d’homme, il n’y a pas eu mort d’enfants, il n’y a pas eu de massacre. Je dénonce, ok. Mais quand certains dénoncent plus fortement un incident de ce type qui s’est produit dans une manifestation, des trucs de gamineries, et qui sont condamnables, mais qui ne disent pas un mot sur les massacres d’enfants de population civile, d’interdiction d’entrée de l’aide humanitaire à Gaza, d’occupation de la Cisjordanie, c’est épouvantable dans cette non hiérarchie des valeurs ».

De son côté la France insoumise n’a pas ménagé ses efforts pour contribuer au plein succès du 1er Mai. N’en déplaise à ceux qui auraient préféré que ses militants et ses soutiens n’en soient pas, des centaines de milliers de tracts ont été distribués par ses groupes d’action, sur tout le territoire.

Dans la manifestation parisienne, Jean-Luc Mélenchon déclare : « Quelle que soit leur nationalité, qu’ils soient ukrainiens ou qu’ils soient russes, les salariés meurent à la guerre. Pas celui qui l’a décidée » puis il ajoute à propos de la guerre commerciale de Trump contre la Chine : « Nous ne voulons pas préparer une guerre dont nous savons qu’elle se finira par la guerre. Qui prépare la guerre, organise la guerre. Qui prépare la paix se prépare à en jouir. Voilà la vérité ».

Voilà la raison de l’offensive menée tambour battant contre LFI, ennemi numéro un, attaquée à la Une de tous les grands médias. Dans cette situation où le gouvernement, sa politique sont archi-rejetés, il n’est plus tolérable qu’une force politique de masse qui résiste à la politique de Macron/Bayrou au service du capital existe, qu’il refuse l’union sacrée derrière la guerre et soit en capacité de mobiliser.

Le gouvernement a peurde ce qui peut surgir

Et Bayrou, justement, a bien compris ce qui s’est exprimé le Premier Mai. Il sait que nonobstant l’inertie organisée au sommet des confédérations, la lutte de classe n’a pas disparu. Il y a des hôpitaux en grève, la résistance dans les écoles contre les fermetures de postes de classes. Et il y a la grève à la SNCF, qui suscite un déchaînement de colère des médias aux ordres, où est commis cet intolérable crime de lèse-majesté : la grève est partie par en bas.

C’est dans cette situation que Bayrou sort de son chapeau cette proposition de référendum pour faire avaliser la prochaine cure d’austérité. Une proposition qui ne rencontre guère d’enthousiasme dans les sommets inquiets, dont il est difficile de savoir si elle aboutira. Les Echos titrent : « Marcher droit avec une idée qui ne tient pas debout ». Le journaliste du Figaro titre quant à lui, le 5 mai : « La Charrue avant les bœufs ». Mais la proposition révèle le degré de fébrilité de « monsieur 14 % » , le Premier ministre le plus rejeté de l’histoire de la Ve République.

Interviewé par le JDD, Bayrou déclare : « L’adhésion des Français aux réformes est bien la question centrale. Quand on réforme par les voies classiques, par le passage en force, que se passe-t-il ? Le pays entre en grève, les manifestations s’enchaînent. (…) Nous ne sommes plus à l’heure des demi-mesures. »

Et Macron de faire savoir qu’il attend de voir le « plan global » de 40 milliards supplémentaire à trouver, pour juger. Pendant ce temps, même décrédibilisé par le départ de FO puis de la CGT, le conclave continue pourtant. S’y préparent en catimini de nouvelles attaques, contre le système même de retraite par répartition.

Ils voudraient tout détruire, mais sont effrayés par le risque d’une explosion généralisée. Chacun comprendra dès lors que les attaques contre LFI dictées par un gouvernement aux abois et ses alliés, vont se poursuivre, se généraliser. Quiconque entend leur résister ne s’y méprendra pas : ces attaques sont l’hommage du vice à la vertu.