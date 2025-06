Cinq millions de manifestants contre Trump, la plus grande mobilisation de l’histoire des États-Unis

L’armée qui maintient l’ordre dans les rues de la deuxième ville des États-Unis, des millions de manifestants (chiffres de la presse !) contre la politique raciste d’expulsion tous azimuts de migrants du président américain, des assassinats politiques, et cela au moment même où Trump avalise devant toutes les télévisions l’attaque du régime israélien contre l’Iran… C’est un tableau de guerre, à l’étranger mais aussi civile, qui se dessine aux États-Unis.

Au cours de sa campagne, Trump avait fait de l’expulsion des sans papiers sa priorité en matière de politique intérieure. Élu, c’est une des promesses de campagne qu’il essaie de mettre en œuvre, laissant libre cours à la migra, l’ICE, la police de l’immigration américaine, pour effectuer des rafles, des bastonnades, et incarcérer le plus grand nombre possible de travailleurs de type latino en vue de leur expulsion : de nombreux citoyens américains d’origine latino-américaine (sans même parler des immigrants en règle) en ont fait les frais en étant incarcérés, et parfois même déportés.

Cependant, cette politique se heurte à deux écueils. D’une part, le pays fonctionne grâce à ces travailleurs sans papiers. Pour ce qui est de la main-d’œuvre agricole, on estime à 40 % leur proportion. C’est au point que la ministre de l’Agriculture de Trump, secondée par les grands groupes de ce secteur, a fait pression et obtenu du président américain que les descentes de la migra cessent dans les fermes. D’autre part, surtout, la masse des travailleurs n’est pas prête à accepter cette politique de division de ses rangs. C’est ainsi que, à Los Angeles, la migra s’est heurtée à des centaines de travailleurs, migrants mais aussi américains, qui ont empêché la rafle qu’elle opérait dans le quartier du textile.

Suite à cela, Trump a envoyé la Garde (…)